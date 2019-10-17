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Русский "ликбез" придал сил? В ООН отважились выступить против США в "визовой войне"
17 октября 2019, 08:39 • 150 • В мире
Вопрос нарушения американской стороной визовых обязательств может быть решен в международном суде, а именно проведением арбитража между Генеральным секретарем ООН и США как государством пребывания. Позицию России в "визовой войне" против Вашингтона решили поддержать в международной организации, после того как первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский устроил США публичный ликбез за "визовое самоуправство".
Заместитель Генерального секретаря ООН по правовым вопросам Мигель де Серпа Суареш подтвердил на заседании комитета по отношениям со страной пребывания позицию РФ в части нарушения Соединенными Штатами их визовых обязательств. После заседания комитета об этом сообщил журналистам зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.
Кузьмин также отметил, что российскую точку зрения в ходе заседания поддержали многие страны, при этом представители Евросоюза заняли промежуточную позицию по этому вопросу.
"Впервые четко был поставлен этот вопрос о том, что надо предпринимать конкретные действенные шаги. Часть делегаций, и мы поддерживаем эту инициативу, говорили о том, чтобы запустить механизм, предусмотренный соглашением о штаб-квартире, а именно проведение арбитража между Генеральным секретарем ООН и государством пребывания", - цитирует заявление Кузьмина ТАСС.
Заместитель постпреда России при ООН также отметил, что, по мнению Москвы, лучше избегать в дальнейшем проведения важных встреч международного уровня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, так как это "чревато риском невыдачи виз".
Напомним, 15 октября стало известно о том, что американские власти отказали в выдаче виз 18 российским делегатам, планировавшим принять участие в сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Позднее американская сторона объяснила это исключительно "интересами национальной безопасности".
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