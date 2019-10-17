Русский "ликбез" придал сил? В ООН отважились выступить против США в "визовой войне"

Заместитель Генерального секретаря ООН по правовым вопросам Мигель де Серпа Суареш подтвердил на заседании комитета по отношениям со страной пребывания позицию РФ в части нарушения Соединенными Штатами их визовых обязательств. После заседания комитета об этом сообщил журналистам зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.

Кузьмин также отметил, что российскую точку зрения в ходе заседания поддержали многие страны, при этом представители Евросоюза заняли промежуточную позицию по этому вопросу.

"Впервые четко был поставлен этот вопрос о том, что надо предпринимать конкретные действенные шаги. Часть делегаций, и мы поддерживаем эту инициативу, говорили о том, чтобы запустить механизм, предусмотренный соглашением о штаб-квартире, а именно проведение арбитража между Генеральным секретарем ООН и государством пребывания", - цитирует заявление Кузьмина ТАСС.

Заместитель постпреда России при ООН также отметил, что, по мнению Москвы, лучше избегать в дальнейшем проведения важных встреч международного уровня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, так как это "чревато риском невыдачи виз".

Напомним, 15 октября стало известно о том, что американские власти отказали в выдаче виз 18 российским делегатам, планировавшим принять участие в сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Позднее американская сторона объяснила это исключительно "интересами национальной безопасности".