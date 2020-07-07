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Русский "чужак" из Эстонии сто дней живёт в аэропорту: Инвалида игнорируют и свои, и местные власти

07 июля 2020, 18:00  •  107 • В мире
Русский "чужак" из Эстонии сто дней живёт в аэропорту филиппинской столицы. Инвалида, застрявшего из-за ограничений на фоне коронавируса, игнорируют и свои, и местные власти. Между тем его здоровье постепенно ухудшается.
Житель Эстонии, этнический русский Роман Трофимов, застрял в аэропорту филиппинской столицы по причине режима ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции. Его держат там уже свыше ста дней, передаёт MK.RU.
Он прилетел в Манилу 20 марта, когда границы государства только-только закрылись. Авиакомпания доставила его туда по собственной халатности, после чего сразу же приостановила рейсы.
Между тем миграционная полиция отказалась пускать мужчину непосредственно в страну, поскольку в паспорте Трофимов значится как alien, что в переводе с английского языка означает "чужой".
Роман относится к 70 тысячам так называемых неграждан Эстонии, которые, являясь выходцами из других республик СССР, после развала Советского Союза были объявлены "чужими". Тем не менее путешествия за границу с таким документом возможны.
В результате мужчине приходится выживать в тяжёлых условиях прямо в аэропорту. Почти никакой помощи ни со стороны местных властей, ни со стороны Таллина он не получает.
При этом Трофимов имеет инвалидность, и долгое пребывание в неподходящем для нормальной повседневной жизни месте уже начинает негативно сказываться на его здоровье.

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