Русский "чужак" из Эстонии сто дней живёт в аэропорту: Инвалида игнорируют и свои, и местные власти

Житель Эстонии, этнический русский Роман Трофимов, застрял в аэропорту филиппинской столицы по причине режима ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции. Его держат там уже свыше ста дней, передаёт MK.RU.

Он прилетел в Манилу 20 марта, когда границы государства только-только закрылись. Авиакомпания доставила его туда по собственной халатности, после чего сразу же приостановила рейсы.

Между тем миграционная полиция отказалась пускать мужчину непосредственно в страну, поскольку в паспорте Трофимов значится как alien, что в переводе с английского языка означает "чужой".

Роман относится к 70 тысячам так называемых неграждан Эстонии, которые, являясь выходцами из других республик СССР, после развала Советского Союза были объявлены "чужими". Тем не менее путешествия за границу с таким документом возможны.

В результате мужчине приходится выживать в тяжёлых условиях прямо в аэропорту. Почти никакой помощи ни со стороны местных властей, ни со стороны Таллина он не получает.

При этом Трофимов имеет инвалидность, и долгое пребывание в неподходящем для нормальной повседневной жизни месте уже начинает негативно сказываться на его здоровье.