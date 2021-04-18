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Русский провал США: Разведку использовали для объявления войны России

18 апреля 2021, 22:25  •  3 • Политика
Американский политолог Такер Карлсон напомнил о статье NYT, в которой Россию обвинили в якобы договорённостях с террористами в Афганистане о награде за убийство военных США.
Американский политолог Такер Карлсон рассуждает о том, почему в США помешали намерению бывшего президента США Дональда Трампа подписать указ о выводе американских войск из Афганистана. Об этом сообщает Telegram-канал PereveliOzvuchil.
Ведущий напомнил, что подписанию указа помешал скандал после статьи в NYT о данных разведки якобы о том, что Россия предлагала террористам награду за убийство американских военных. По словам политолога, официальный Вашингтон "был в ярости" из-за статьи, хотя в ней не было никаких фактов.
"Это невероятно, он никак не отреагировал. Президент США ничего не сказал про награду за головы солдат", - заявляла Хиллари Клинтон. Политолог подчёркивает, что Washington Post обнаружила при проверке четыре "лживых источника" NYT.
Карлсон напомнил, что именно после таких сообщений от "источников разведки" США "вляпались" в Ирак. По его словам, после этих публикаций в NYT демократы и республиканцы в конгрессе потребовали срочно рассмотреть оборонный бюджет, только чтобы "не позволить Трампу вывести войска из Афганистана, хотя президент вправе это делать".
"Редкая заметка в газете имеет такой эффект влияния. Но сейчас мы знаем: статья в NYT была ложью. Так называемое разведсообщество признало, что это ложь", - сообщил политолог.
"А вот что нельзя, так это перестать нападать на Россию... Россия и Китай - наши главные враги", - отмечает Карлсон.

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