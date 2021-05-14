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Русский производитель вакцины Гейтса ввязался в опасную игру

14 мая 2021, 00:50  •  36 • В мире
Русский производитель вакцины AstraZeneca, компания "Р-Фарм", ввязался в опасную игру. Производить сомнительный препарат будут в России, но для кого и зачем?
Компания "Р-Фарм" принадлежит миллиардеру Алексею Репику. Ещё летом 2020 года было заключено соглашение о производстве AstraZeneca на территории России. Потом стало известно о тяжелейших побочных эффектах, смертях привитых и низкой эффективности препарата, но соглашение расторгнуто не было.
И 12 мая гендиректор "Р-Фарм" Василий Игнатьев сообщил о старте производства AstraZeneca в июне 2021 года. Он объяснил, что препарат в России распространяться не будет. Его покупателями станут страны Персидского залива. Другими словами, "Р-Фарм" собирается извлечь прибыль, производя несколько сотен тысяч доз ежемесячно.
Возможно, компания "Р-Фарм" ввязалась в опасную игру. Опасную и для себя, и для возможных покупателей препарата AstraZeneca. В одной только Великобритании насчитывается почти два десятка смертей после применения этой вакцины, ряд европейских стран отказались от её использования. Не исключено, что произведённые в России дозы уйдут вовсе не в Саудовскую Аравию или Катар, а в беднейшие африканские страны.
Кроме того, не стоит забывать, что компания AstraZeneca финансируется Фондом Билла и Мелинды Гейтс. Тот самый фонд, который уже прославился, мягко говоря, сомнительной эффективностью вакцинации детей от полиомиелита в беднейших странах, а также в Индии. Индийские власти, кстати, в конце концов вынуждены были прекратить вакцинацию детей препаратом от Гейтса, так как признали его опасным.
Гейтс ранее заявлял, что AstraZeneca должна выпускаться миллиардами доз. Он готов обеспечить реализацию этого препарата по предельной цене. Утверждать, что "Р-Фарм" будет работать на Билла Гейтса, нельзя, однако она идёт к извлечению выгоды от производства опасного препарата. Просто бизнес.

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