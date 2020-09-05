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Русский посол жёстко ответил на "ядерные" обвинения Вашингтона: Дело в шагах
05 сентября 2020, 15:50 • 24 • Политика
Российский посол в США Анатолий Антонов жёстко ответил на "ядерные" обвинения Вашингтона в адрес России. Дипломат указал Штатам на тот факт, что речь идёт не о надуманных намерениях, а о конкретных шагах.
Ранее заместитель помощника министра обороны США Роберт Суфер фактически обвинил России в развязывании гонки нестратегических вооружений.
По словам Антонова, обвинительный выпад американца связан с желанием Штатов оправдать курс Вашингтона на понижение порога применения ядерного оружия. В качестве примера он привёл развёртывание в 2019 году боезарядов малой мощности W76-2 на баллистических ракетах "Трайдент II". Русский дипломат отметил, что в данном случае стратегические носители в таком оснащении становятся фактически "оружием поля боя".
"Именно подобные практические шаги - а не приписываемые России намерения - оказывают существенное дестабилизирующее влияние на ядерное сдерживание", - сказал он в беседе с РИА "Новости".
Суферу и остальным "любителям" вольной трактовки ядерной доктрины России Антонов напомнил, что ядерная политика нашей страны носит сугубо оборонительный характер и в ней чётко прописаны условия для возможного применения такого оружия.
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