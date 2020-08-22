Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"За плотно закрытыми дверьми": Кто помог Лукашенко подавить "рево...
Батьку удалось "продавить"? Макрон сообщил о неохотном согласии Лукаше...
"СБУ в ярости после провала операции": Генерал-майор ФСБ в отставке о ...
Главный военный разведчик Кирилл Буданов взялся за дело – садист, собственноручн...
Главная / Политика

Русский посол вступил в переговоры с захватчиками в Мали после госпереворота

22 августа 2020, 00:40  •  49 • Политика
Русский посол в Мали Игорь Громыко вступил в переговоры с местными захватчиками, которые ранее устроили бунт в стране и свергли президента. Обсуждалось только одно - обеспечение безопасности российской дипмиссии и её членов.
Российский посол в Мали Игорь Громыко провёл встречу с командирами военных формирований, которые захватили под свой контроль власть в африканской республике.
Об этом "РИА Новости" рассказал пресс-секретарь посольства Лев Матошин. Он заметил, что на повестке переговоров была лишь одна ключевая тема.
Контакт был только для обсуждения вопроса обеспечения безопасности посольства и его сотрудников, - пояснил дипломат.
Бунт в стране стартовал 18 августа. Всё началось с военного объекта в окрестностях Бамако, столицы Мали. Вскоре спровоцировавшие мятеж военные сообщили, что взяли под стражу лидера страны Ибрагима Бубакара Кейту, а также других передовых политиков.
Затем президент заявил, что уходит с поста и отправляет в отставку парламент и правительство. Мятежники анонсировали переходный период с временным главой государства, политические реформы и новые выборы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



49
Источник
Похожие новости
21 августа 2020, 21:00
В Варшаве намекнули на "отравителя" Навального - СМИ
21 августа 2020, 22:50
Клоунада: крымчане оценили заявление Зеленского о подаче воды на полуостров
21 августа 2020, 22:50
Белорусский спецназ ведёт игру "за спиной у России" в Сирии - WarGonzo
21 августа 2020, 22:50
НАТО готовит провокацию против "Северного потока - 2" - эксперт
21 августа 2020, 22:50
Соловьёв объяснил, почему Навальный нужен Кремлю живым
21 августа 2020, 22:50
Британцы выступили с неожиданным заявлением: "Путин тихо надеется на выздоровление Навального"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 августа 2020, 04:35
Крути им как хочешь: Кто из депутатов в России имеет двойное гражданство
21 августа 2020, 01:45
"СБУ в ярости после провала операции": Генерал-майор ФСБ в отставке о попытке похищения в Москве
17 августа 2020, 14:20
Лукашенко двумя аргументами осадил бастующих рабочих
18 августа 2020, 01:20
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
16 августа 2020, 19:05
Послание Путина народу Белоруссии: Ответный ход после клича Лукашенко просчитал Михеев
16 августа 2020, 03:30
"Пока прошу": Лукашенко поставил жёсткое условие провокаторам за травлю силовиков
17 августа 2020, 04:15
Бомба замедленного действия: кто назвал Сталина "врагом народа"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.