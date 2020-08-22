Русский посол вступил в переговоры с захватчиками в Мали после госпереворота

Российский посол в Мали Игорь Громыко провёл встречу с командирами военных формирований, которые захватили под свой контроль власть в африканской республике.

Об этом "РИА Новости" рассказал пресс-секретарь посольства Лев Матошин. Он заметил, что на повестке переговоров была лишь одна ключевая тема.

Контакт был только для обсуждения вопроса обеспечения безопасности посольства и его сотрудников, - пояснил дипломат.

Бунт в стране стартовал 18 августа. Всё началось с военного объекта в окрестностях Бамако, столицы Мали. Вскоре спровоцировавшие мятеж военные сообщили, что взяли под стражу лидера страны Ибрагима Бубакара Кейту, а также других передовых политиков.

Затем президент заявил, что уходит с поста и отправляет в отставку парламент и правительство. Мятежники анонсировали переходный период с временным главой государства, политические реформы и новые выборы.