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Русский посол вступил в переговоры с захватчиками в Мали после госпереворота
22 августа 2020, 00:40 • 49 • Политика
Русский посол в Мали Игорь Громыко вступил в переговоры с местными захватчиками, которые ранее устроили бунт в стране и свергли президента. Обсуждалось только одно - обеспечение безопасности российской дипмиссии и её членов.
Российский посол в Мали Игорь Громыко провёл встречу с командирами военных формирований, которые захватили под свой контроль власть в африканской республике.
Об этом "РИА Новости" рассказал пресс-секретарь посольства Лев Матошин. Он заметил, что на повестке переговоров была лишь одна ключевая тема.
Бунт в стране стартовал 18 августа. Всё началось с военного объекта в окрестностях Бамако, столицы Мали. Вскоре спровоцировавшие мятеж военные сообщили, что взяли под стражу лидера страны Ибрагима Бубакара Кейту, а также других передовых политиков.
Затем президент заявил, что уходит с поста и отправляет в отставку парламент и правительство. Мятежники анонсировали переходный период с временным главой государства, политические реформы и новые выборы.
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