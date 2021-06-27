Русский посол в Лондоне заявил о возможности военного инцидента: "Кошмар"

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что позиция Великобритании может довести до серьёзного военного инцидента. "Кошмар", - оценил он ситуацию.

В эфире YouTube-канала "Соловьёв Live" Андрей Келин прокомментировал инцидент с британским эсминцем HMS Defender, который вторгся в территориальные воды России.

"Кошмар состоит в том, что политическую позицию пытаются подкрепить военной провокацией, которая, действительно, может довести нас до серьёзного военного инцидента", - произнёс посол и добавил, что это признаёт и начальник британского Генштаба.

Келин назвал "наступательной" и "ершистой" позицию Великобритании. Лондон продолжает настаивать на том, что курс корабля пролегал через территориальные воды Украины. Этим они ещё раз подчеркнули, что воссоединения Крыма с Россией не признали.

По словам посла, ему предстоит ряд встреч с высокопоставленными чиновниками, от которых зависит внешняя политика Великобритании.

"Я надеюсь всё-таки прояснить это дело вместе с ними и достаточно чётко сказать: либо политический диалог, либо провокация", - подчеркнул дипломат.

Андрей Келин также сообщил, что политический диалог был инициирован Лондоном, была надежда на его развитие. Но инцидент с эсминцем в Чёрном море - "это сбой, без сомнения".