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Русский посол объяснил Берлину на пальцах: Власти ФРГ сами тормозят расследование по Навальному

23 сентября 2020, 11:00  •  120 • Политика
Русский посол в Германии Сергей Нечаев объяснил Берлину на пальцах, что власти ФРГ сами тормозят расследование по Алексею Навальному. Он подчеркнул, что для начала полноценного разбирательства Москве нужны ключевые улики, которыми немецкие власти, однако, по-прежнему не хотят делиться.
Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев ответил на требование Берлина начать расследование предполагаемого отравления Алексея Навального.
В комментарии для немецкого издания Berliner Zeitung он подчеркнул, что Москва готова к данному шагу и что она сама инициировала и уже запустила предварительное разбирательство, однако для дальнейших мероприятий необходимы материалы, которые немецкая сторона по-прежнему скрывает от РФ.
Это в первую очередь данные обследований блогера и пробы его анализов. Без этих улик не может идти речи о полноценном выяснении обстоятельств случившегося, подчеркнул дипломат.
В соответствии с законодательством мы не можем начинать расследование преступления без доказательств, - пояснил Нечаев.
Он добавил, что власти ФРГ сами тормозят разбирательство, отказываясь от координации действий с Россией по данному инциденту с Навальным.

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