Русский посол объяснил Берлину на пальцах: Власти ФРГ сами тормозят расследование по Навальному

Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев ответил на требование Берлина начать расследование предполагаемого отравления Алексея Навального.

В комментарии для немецкого издания Berliner Zeitung он подчеркнул, что Москва готова к данному шагу и что она сама инициировала и уже запустила предварительное разбирательство, однако для дальнейших мероприятий необходимы материалы, которые немецкая сторона по-прежнему скрывает от РФ.

Это в первую очередь данные обследований блогера и пробы его анализов. Без этих улик не может идти речи о полноценном выяснении обстоятельств случившегося, подчеркнул дипломат.

В соответствии с законодательством мы не можем начинать расследование преступления без доказательств, - пояснил Нечаев.

Он добавил, что власти ФРГ сами тормозят разбирательство, отказываясь от координации действий с Россией по данному инциденту с Навальным.