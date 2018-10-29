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Русский популизм: «Справедливая Россия» приоткрыла завесу тайны

29 октября 2018, 09:09  •  97 • Политика
На X съезде «Справедливой России» стали проступать очертания модернизированной идеологии партии
Автор:
Афанасьев Андрей
Съезд партии «Справедливая Россия» (СР) проходил сегодня в довольно наэлектризованной атмосфере. За последнее время СР стала гораздо активнее вести себя в информационном и политическом пространстве, вокруг партии курсировали самые разные слухи. СМИ сообщают о том, что финансовые проблемы были каким-то образом преодолены, однако не говорят об источнике ресурсов, закрывшем брешь в бюджете партии.
Одновременно с этим была одержана череда побед: губернатор Омской области Александр Бурков уверенно выиграл выборы 9 сентября, другой представитель партии, Илья Свиридов, на выборах мэра Москвы набрал почти в три раза больше голосов, чем его основной конкурент из ЛДПР Михаил Дегтярев. Сергей Миронов стал использовать новые медийные технологии привлечения внимания: от чтения стихов в Госдуме до более расслабленной формы общения с журналистами.
Именно на таком фоне и состоялся съезд, в котором приняли участие в том числе и представители других политических сил, а приветственное послание направил Владимир Путин, кандидатуру которого СР поддержала на президентских выборах в марте этого года. Зачитал его начальник Управления Президента России по внутренней политике Андрей Ярин. Его присутствие на мероприятии также является прямым сигналом, что за этим процессом внимательно следят «на самом верху».
Левая экономика
Запрос на социальную справедливость — одна из наиболее острых тем политической повестки последних лет. По мнению многих экспертов, нынешняя политика российских властей не способствует решению таких задач, что в итоге может привести к росту социальной напряженности.

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