Русский полководец заставил американцев изменить Coca-Cola: Пендерграст раскрыл неизвестные детали

Компания Coca-Cola изменила цвет своего напитка по просьбе маршала Советского Союза Георгия Жукова. Подробности малоизвестной истории описываются в книге Марка Пендерграста "For God, Country and Coca-Cola".

Утверждается, что история произошла во время встречи Георгия Жукова с американским генералом Дуайтом Эйзенхауэром в Берлине. Там советский полководец впервые попробовал кока-колу. Напиток понравился Жукову, однако всплыл один неприятный момент. Никто не знал, как Сталин отреагирует на то, что советский военачальник пьёт американский напиток - символ империализма.

Чтобы не гневить главу СССР, по просьбе Жукова компания Coca-Cola сменила цвет напитка с традиционного карамельного на прозрачный. Партия из 50 ящиков бесцветной колы в прозрачных стеклянных бутылках с красной звездой была произведена на заводе в Австрии и передана советскому маршалу. К сожалению, это была первая и последняя партия. Больше подобной продукции Coca-Cola не производила, говорится в книге.