Русский политолог указал на забавный факт в "морозной" угрозе министра обороны Британии

Политолог Владимир Корнилов указал на забавный факт об армии Великобритании после того, как министр обороны Британии Бен Уоллес пригрозил России "морозной" подготовкой.

В частности, накануне Уоллес посетил шведскую Лапландию и заявил, что его войска должны тренироваться к сражению против России в арктических условиях.

"Ага, на фоне иска его солдата Мвамбы, замерзшего во время службы в суровой Эстонии, это особо забавно слышать", - отметил Владимир Корнилов.

Речь идёт об иске британского военнослужащего Чилеше Мвамбы к Министерству обороны Великобритании. Солдат потребовал компенсацию в $1,13 млн за последствия для своего здоровья после трехнедельного нахождения в Эстонии в ноябре 2017 года, что повлияло на его жизнь и работу. Согласно заявлению мужчины, он подвергся воздействию "экстремальных холодов", сильному переохлаждению, от чего теперь страдает стойким посттравматическим стрессовым расстройством и заиканием.