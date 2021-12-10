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Русский политолог указал на забавный факт в "морозной" угрозе министра обороны Британии

10 декабря 2021, 11:05  •  145 • Политика
Политолог Владимир Корнилов указал на забавный факт об армии Великобритании после того, как министр обороны Британии Бен Уоллес пригрозил России "морозной" подготовкой.
В частности, накануне Уоллес посетил шведскую Лапландию и заявил, что его войска должны тренироваться к сражению против России в арктических условиях.
"Ага, на фоне иска его солдата Мвамбы, замерзшего во время службы в суровой Эстонии, это особо забавно слышать", - отметил Владимир Корнилов.
Речь идёт об иске британского военнослужащего Чилеше Мвамбы к Министерству обороны Великобритании. Солдат потребовал компенсацию в $1,13 млн за последствия для своего здоровья после трехнедельного нахождения в Эстонии в ноябре 2017 года, что повлияло на его жизнь и работу. Согласно заявлению мужчины, он подвергся воздействию "экстремальных холодов", сильному переохлаждению, от чего теперь страдает стойким посттравматическим стрессовым расстройством и заиканием.

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