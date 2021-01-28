Русский побывал в Африке и сбежал, "роняя тапки": "Они кладут под поезд любимого дедушку..."

Российский айтишник, съездивший в командировку в Африку для настройки оборудования, поделился своими впечатлениями от странных тамошних нравов. Его удивила поразительная лень местного населения: работать с ними было крайне трудно. Один из приезжих начальников попытался заставить коллектив работать активнее, но на следующее утро обнаружил в окне своего кабинета пулевое отверстие - прямо напротив своей головы.

Также в Африке процветает воровство: из-за крайней нищеты местные воруют всё, что не приколочено. Так, с тепловоза на руднике кто-то ежедневно сливал солярку - пропадало ровно две канистры. После того как к тепловозу приставили охрану, стало пропадать четыре.

Наш соотечественник рассказал на "Пикабу" ещё немало занимательных историй о работе в Африке. Но особенно его поразил один немыслимый для цивилизованных стран обычай: местные жители нередко подкладывают на рельсы перед поездом тяжелобольного или престарелого родственника, а после гибели "любимого дедушки" с гневом идут требовать компенсацию - так и выживают.