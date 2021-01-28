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Русский побывал в Африке и сбежал, "роняя тапки": "Они кладут под поезд любимого дедушку..."

28 января 2021, 01:05  •  75 • В мире
Русский айтишник поехал по работе в одну из африканских стран. Увиденное там так его поразило, что он бежал из Африки на Родину, буквально "роняя тапки". Он рассказал, что местные жители, чтобы выжить, периодически подкладывают под поезд престарелого родственника - чтобы после его смерти потребовать компенсацию.
Российский айтишник, съездивший в командировку в Африку для настройки оборудования, поделился своими впечатлениями от странных тамошних нравов. Его удивила поразительная лень местного населения: работать с ними было крайне трудно. Один из приезжих начальников попытался заставить коллектив работать активнее, но на следующее утро обнаружил в окне своего кабинета пулевое отверстие - прямо напротив своей головы.
Также в Африке процветает воровство: из-за крайней нищеты местные воруют всё, что не приколочено. Так, с тепловоза на руднике кто-то ежедневно сливал солярку - пропадало ровно две канистры. После того как к тепловозу приставили охрану, стало пропадать четыре.
Наш соотечественник рассказал на "Пикабу" ещё немало занимательных историй о работе в Африке. Но особенно его поразил один немыслимый для цивилизованных стран обычай: местные жители нередко подкладывают на рельсы перед поездом тяжелобольного или престарелого родственника, а после гибели "любимого дедушки" с гневом идут требовать компенсацию - так и выживают.

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