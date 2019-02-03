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Русский Платошкин "занял" место Трампа и отдал приказ о вводе солдат на Кубу

03 февраля 2019, 02:39  •  117 • Политика
Русский дипломат Николай Платошкин решил "занять" место президента США Дональда Трампа и в шутку отдал приказ о вводе пяти тысяч солдат на Кубу. "Хуанить, так Хуанить", - иронично отметили в Сети.
Ввиду "нелигитимности" президента США Дональда Трампа российский дипломат Николай Платошкин решил объявить себя американским лидером, поступив в точности так же, как глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо.
Он сослался на то, что за Трампа в 2016 году проголосовало меньше людей, чем за представителя Демократической партии Хиллари Клинтон. Также не стоит забывать о неспособности действующего главы государства договориться с конгрессменами об окончательном прекращении шатдауна.
"Я, Николай Николаевич Платошкин, принимаю на себя обязанности временного президента Соединенных Штатов… Прошу направить пять тысяч солдат на Кубу", - иронично заявил он в эфире телеканала НТВ, комментируя ситуацию в Латинской Америке.
"Хуанить, так Хуанить, Америка дала добро", - пошутил один из комментаторов в Сети.
Ну, Пиндосия, держись!
В связи с нелегитимностью Трампа, избранного меньшинством голосов, ПЛАТОШКИН назначил себя президентом США и уже отдал первый приказ.
Хуанить, так Хуанить, Америка дала добро.
pic.twitter.com/0wYFzeSBTK
— Злая Алка (@ZlayAlka) 2 февраля 2019 г.

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