Русский Платошкин "занял" место Трампа и отдал приказ о вводе солдат на Кубу

Русский дипломат Николай Платошкин решил "занять" место президента США Дональда Трампа и в шутку отдал приказ о вводе пяти тысяч солдат на Кубу. "Хуанить, так Хуанить", - иронично отметили в Сети.

Ввиду "нелигитимности" президента США Дональда Трампа российский дипломат Николай Платошкин решил объявить себя американским лидером, поступив в точности так же, как глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо.

Он сослался на то, что за Трампа в 2016 году проголосовало меньше людей, чем за представителя Демократической партии Хиллари Клинтон. Также не стоит забывать о неспособности действующего главы государства договориться с конгрессменами об окончательном прекращении шатдауна.

"Я, Николай Николаевич Платошкин, принимаю на себя обязанности временного президента Соединенных Штатов… Прошу направить пять тысяч солдат на Кубу", - иронично заявил он в эфире телеканала НТВ, комментируя ситуацию в Латинской Америке.

"Хуанить, так Хуанить, Америка дала добро", - пошутил один из комментаторов в Сети.