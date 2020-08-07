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Русский пилот отогнал от границы России американских разведчика и патрульного

07 августа 2020, 18:45  •  54 • Политика
Истребитель Су-27 поднимался на перехват двух самолётов-разведчиков США над Чёрным морем. Русский пилот отогнал от границы России американских разведчика и патрульного.
На перехват американского самолёта-разведчика RC-135 и самолёта базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon над Чёрным морем поднимался российский истребитель Су-27. Как рассказали в Национальном центре управления обороной России, приближающиеся к границе России американские самолёты были замечены сегодня.
На перехват воздушных целей отправился Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне Южного военного округа. Российский пилот приблизился к американцам на безопасное расстояние и провёл идентификацию.
Нарушения государственной границы России американскими самолётами-разведчиками не допущено.

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