Русский пилот отогнал от границы России американских разведчика и патрульного

На перехват американского самолёта-разведчика RC-135 и самолёта базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon над Чёрным морем поднимался российский истребитель Су-27. Как рассказали в Национальном центре управления обороной России, приближающиеся к границе России американские самолёты были замечены сегодня.

На перехват воздушных целей отправился Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне Южного военного округа. Российский пилот приблизился к американцам на безопасное расстояние и провёл идентификацию.

Нарушения государственной границы России американскими самолётами-разведчиками не допущено.