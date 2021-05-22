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Русский пилот оригинально проучил американских моряков за дерзкую выходку на границе

22 мая 2021, 14:10  •  181 • Политика
Издание Sohu рассказало о том, как русский пилот на Су-27 оригинально проучил на границе моряков ВМС США за дерзкую выходку с демонстрацией средних пальцев.
Об одном из провокационных инцидентов между русским Су-27 и американскими моряками рассказало китайское издание Sohu. Произошёл он несколько десятилетий назад. В тот раз моряки ВМС США получили неприятный урок вежливости от русского лётчика, оригинальным способом наказавшего американцев за их дерзкую выходку.
Всё случилось у границы тогда ещё Советского Союза. Судно ВМС США на полном ходу шло в сторону наших территориальных вод, не реагируя на предупреждения. В воздух тут же был поднят истребитель Су-27.
Боевой самолёт сделал круг над американским кораблём, когда на палубу высыпала команда судна и продемонстрировала русскому пилоту оскорбительный жест, показав средний палец.
В ответ лётчик сделал ещё один заход над головами американских моряков и ровно над ними открыл один из люков с топливом. На дерзких солдат вылилось около тонны самолётного топлива, пишет "ПолитРоссия". Моряки тут же ретировались с палубы.

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