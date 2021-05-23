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Русский пилот наказал американцев, показавших ему средний палец с палубы корабля - Sohu

23 мая 2021, 20:25  •  17 • Политика
Американские провокации у границ России могут повлечь за собой далекоидущие последствия. Русские не раз наказывали наглых "гостей" из США за хамское поведение.
Об одном из показательных эпизодов времён противостояния СССР и США рассказал китайский портал Sohu. К границам СССР на полном ходу шёл американский корабль. Заметив незваных гостей на радарах, советские военные подняли в небо истребитель Су-27. Он сделал круг над кораблём, предупреждая о том, что не стоит нарушать границы страны.
Американцы, желая продемонстрировать своё пренебрежение к действиям русского пилота, всей командой вышли на палубу и показали ему средний палец.
Увидев столь издевательский жест, пилот не стерпел и на следующем круге опорожнил на головы американских матросов один из своих топливных баков. Морякам пришлось срочно ретироваться.
По оценкам Sohu, сейчас эпизод из прошлого вновь актуален как никогда. Американским военным и их союзникам следует о нём помнить каждый раз, когда они на своих кораблях или самолётах будут подходить к нашим границам.

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