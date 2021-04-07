Русский пилот мигнул разведчику ВВС Норвегии и отогнал его от границы России

Российский МиГ-31 "встретил" приближавшийся к границе России самолёт-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем. В итоге норвежское воздушное судно развернулось обратно.

О том, что русский пилот отогнал от границы России самолёт Военно-воздушных сил Норвегии над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны. Норвежский пилот развернул самолёт обратно.

Разведывательные воздушные суда ВВС Норвегии пролетают над приграничной зоной России часто.

Например, в предыдущем году российский МиГ-31 заметил норвежский самолёт в сентябре, тогда он тоже отлетел от границы России обратно.

В июле 2020 году российский истребитель Су-27 перехватил американский противолодочный самолёт-разведчик Р-8А "Посейдон" над Чёрным морем.