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Русский пилот мигнул разведчику ВВС Норвегии и отогнал его от границы России
07 апреля 2021, 16:55 • 287 • Политика
Российский МиГ-31 "встретил" приближавшийся к границе России самолёт-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем. В итоге норвежское воздушное судно развернулось обратно.
О том, что русский пилот отогнал от границы России самолёт Военно-воздушных сил Норвегии над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны. Норвежский пилот развернул самолёт обратно.
Разведывательные воздушные суда ВВС Норвегии пролетают над приграничной зоной России часто.
Например, в предыдущем году российский МиГ-31 заметил норвежский самолёт в сентябре, тогда он тоже отлетел от границы России обратно.
В июле 2020 году российский истребитель Су-27 перехватил американский противолодочный самолёт-разведчик Р-8А "Посейдон" над Чёрным морем.
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