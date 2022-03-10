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Русский переводчик за секунду решил дилемму комика из США: "Россия не моргнёт"

10 марта 2022, 18:10  •  232 • В мире
Переводчик Андрей Бочаров привёл озвучку шоу американского комика Тревора Ноа, который порассуждал о том, с какими проблемами сейчас сталкиваются Штаты и Европа.
Спецоперация России на Украине вызвала бурную реакцию со стороны Запада. Союзники мигом объявили о многочисленных санкциях, позабыв об одном - это обоюдоострое оружие. Европа уже столкнулась с повышением цен на сырьё, и, несмотря на призывы отказаться от поставок нефти и газа из России, альтернатив у ЕС попросту нет.
Понимают это и в США. В своём шоу американский комик Тревор Ноа описал ситуацию, которая сложилась на рынке энергоресурсов. Американцы лишь слегка переживают из-за нехватки нефти - под боком всё же есть Венесуэла. С ней, кстати, уже ведутся переговоры на предмет замещения поставок нефти из России взамен на ослабление американских санкций, не позволяющих Каракасу продавать сырьё.
А вот Европе придётся признать тот факт, что без России им не обойтись. Об этом же заявил и комик Тревор Ноа.
"Поэтому Европа всегда приправляет свои обвинения против России комплиментами. Это улица с двусторонним движением, игра в гляделки, и никто не знает, кто моргнёт первым", - пошутил американский комик.
Переводчик Андрей Бочаров, который сделал озвучку ролика, мгновенно разрешил дилемму американца. "Россия не моргнёт", - такой фразой он завершил видео.

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