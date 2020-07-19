Русский патруль передал доходчивое послание генералу США после "догонялок" в Сирии

В Сирии опять не смогли поделить дорогу американские и русские военные. Как сообщает "Русская весна", российские военнослужащие заблокировали штатовцев в Сирии и поставили их на место.

По данным портала, это произошло в провинции Хасака. Судя по кадрам видео, американские военнослужащие на бронеавтомобилях Oshkosh M-ATV и International MaxxPro решили поиграть в "догонялки" с представителями военной полиции ВС РФ на бронированных автомобилях "Тайфун", "Тигр" и БТР. Но "соревнования" быстро закончилось. Российские военнослужащие профессионально и быстро заблокировали американскую военную технику, пытавшуюся "кататься" за нашими бойцами.

"Стой, стой, блокируй!" - звучит голос из рации - и БТР с "Тигром" на заднем плане.

После этого русские провели с американцами личную беседу. Один из офицеров военной полиции объяснил американцам, что они находятся на территории Сирийской Арабской Республики. Русских пригласил президент страны Башар Асад. Почему здесь остаются американцы, непонятно, заявил российский офицер.

"Пусть он передаст своему генералу, что русские убедительно попросили их больше не преследовать", - цитирует военного портал.