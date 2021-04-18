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Русский парень попал в ловушку китайской "фабрики звёзд" и стал кумиром поневоле

18 апреля 2021, 07:45  •  136 • В мире
Русский парень из Владивостока случайно оказался на популярной китайской "фабрике звёзд" и оказался в ловушке из-за зрителей: фанаты голосуют за него, хотя тот всеми силами стремится уехать домой. И теперь Влад стал кумиром поневоле.
Владислав Иванов из Владивостока, 27-летний студент Шанхайского университета, получил бешеную популярность в Китае благодаря местному шоу талантов Produce Camp 2021 (Chuang 2021). Только сам парень совсем не рад тому, что фанаты шоу сделали из него кумира и голосуют из программы в программу.
Всё началось с того, что продюсеры проекта предложили Владу стать ненадолго одним из участников шоу, где из сотни парней выбирают около десятка, дошедших до финала комплектуют в группу и запускают в тур по стране. Сам Владислав подрабатывал переводчиком и репетитором.
Он согласился поучаствовать в проекте и даже выбрал себе псевдоним - Лелуш (Lelush) - в честь персонажа аниме "Код Гиасс: Восставший Лелуш" (Code Geass: Lelouch of the Rebellion). Парень не умеет петь, танцует "деревянно", неулыбчив. Однако до сих пор вынужден оставаться в шоу, попав в ловушку любви зрителей.
Те голосуют за него, и Влад, который никогда не хотел стать звездой, не может "вылететь" из проекта и вернуться домой. Уйти сам он не может тоже - за "самоволку" грозит огромный штраф.
"Я хочу сказать вам, чтобы вы не любили меня. Это плохо кончится", - предупреждает Влад зрителей. Но те продолжают делать из него кумира поневоле.
В поддержку парня даже запустили флешмоб в соцсетях с хештегами #Лелушхочетдомой и #FreeLelush. Финал шоу намечен на конец апреля. И Влад в финале. Остановятся ли фанаты или принесут русскому студенту победу в шоу?

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