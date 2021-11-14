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«Русский палач» оказался украинским агентом

14 ноября 2021, 04:25  •  55 • Украина

9 ноября мир облетела сенсационная новость – в Киеве задержан Денис Куликовский, считавшийся главным «палачом» некой тюрьмы «Изоляция», вроде как расположенной в Донецке и являющейся излюбленной темой для украинских журналистов.

Событие такого масштаба сразу подхватили ведущие СМИ, Куликовский дал показания на камеру, а к освещению отдельных страниц его биографии подключилась такая «авторитетная» структура, как Bellingcat, которая знает все о «преступлениях российского режима», даже о тех, которые только планируются к совершению.


Пытали, насиловали, издевались. Правда, непонятно над кем, так как в официальных жертвах «палачей» тюрьмы «Изоляция» значится пока только один журналист Станислав Асеев, который по сей день жив, здоров и бодр.

Истории с «жестокими издевательствами» над украинскими военнослужащими, сотрудниками СБУ, общественными активистами и волонтерами в украинском сегменте сети Интернет, увы, не редкость. Но практически все из них являются плодом чьего-то болезного воображения и озвучены исключительно для привлечения внимания к своей скромной персоне.

В далеком 2014, как, в принципе, и менее далёком 2015 годах, я неоднократно становился очевидцем того, как плененных солдат ВСУ после непродолжительной беседы отправляли в «пешее эротическое путешествие», придав им начальное ускорение и рекомендовав взяться за ум и больше никогда не ввязываться в авантюры, развязываемые официальным Киевом. Многие из них, пережив столь быстротечный «плен», именно так и поступали.

Но я видел и другую сторону медали – пленных, которые возвращались из «учреждений» СБУ и прочих тюрем, переоборудованных для содержания «сепаратистов», «российских наемников» и прочих «антигосударственных» элементов, попавших в руки к украинским военным, силовикам и участникам всевозможных националистических батальонов. С этими людьми все обстояло иначе, чем с плененными украинскими военными, и практически каждому из них требовалась помощь. Не условная помощь психолога, а реальное длительное лечение, так как украинские каратели, судя по всему, в пытках знают толк.

Так вот. Денис Куликовский задержан и готов давать показания, изобличая сотрудников ФСБ РФ, которые якобы курируют тюрьму «Изоляция». Сенсация! Очередной успех украинских спецслужб и удар по репутации спецслужб российских. Но, как и большинство украинских «журналистских расследований», сенсация оказалась с «душком».

Оказывается, никакого сенсационного задержания не было. Куликовский, которого по официальной версии СБУ, выгнали из «тюрьмы» как раз таки за применение пыток к заключённым, оказывается, уже два года преспокойно живет в Киеве и совершенно не тяготится своим «преступным сепаратистским прошлым».

Как же так? Один из главных «палачей» ДНР, который уже не первый год находится в розыске, спокойно проживает в столице Украины, снимает квартиру, нигде при этом не работая, и совершенно обоснованно чувствует себя частью украинского социума!

Данный вопрос заинтересовал не только меня, но и ту часть пытливых украинских журналистов, которые, не веря официальной пропаганде, все же пытаются докопаться до неких истоков, проливающих свет на истинную суть происходящего.

Оказывается с Куликовским «работали сотрудники СБУ». Работали вплоть до 2019 года, используя его в своих целях. Затем его «подарили» специалистам из Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Разведчики, взявшие под свое крыло проживавшего в Киеве «сепаратиста», привлекли его к разработке плана по нападению на тюрьму «Изоляция», в ходе которого планировалось масштабное освобождение «узников».

Летом 2020 года сотрудники СБУ задержали всю группу «диверсантов», опять же оставив без внимания главного «палача» ДНР, и операция по штурму «Изоляции» ушла в архив. Ну а спустя год Куликовского, проживающего на съёмной квартире, за которую платили «знакомые», красиво и медийно арестовали, сделал из рядового эпизода настоящую сенсацию.

Вопрос, собственно, в статусе Куликовского, который напрочь обесценивает всю озвученную им информацию. По факту получается, что заключенных в «Изоляции» пытал не «пророссийский сепаратист», а агент СБУ, который, будучи изгнанным из Республики, преспокойно отправился в Киев, где и проживал несколько лет, планомерно готовя украинские спецслужбы к проведению диверсионных действий на территории ДНР. Вроде бы сущая мелочь, но как меняется контекст данной удивительной и поучительной истории…

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