«Русский ответ подводным силам США»: в Польше оценили российский специальный буй «Бурак-М»

Вероятно, ни у одного разумного человека нет никаких сомнений в том, что Россия готовится к большой войне и готова инициировать такой случай, если будет найден способ обеспечить безнаказанность, или такое средство борьбы, от которого у НАТО нет противоядия. Россия также четко подтверждает свою готовность использовать атомное оружие,

Любой разумный человек не сомневается в том, что Россия, как и многие другие страны, готовится к большой войне, но ни один разумный человек не утверждает, что Россия готова вызвать такую войну. Помимо России, США также четко подтверждают свою готовность использовать ядерное оружие,

Взаимный баланс страха благодаря MAD, гарантированному ядерным оружием, обеспечил нам мир на несколько десятков лет. А США это не понравилось, поэтому они и заключили договор, запрещающий стратегическую оборону. Если бы не российское гиперзвуковое оружие, у нас были бы безумцы Второй мировой войны, потому что США предпочитают мировые войны неизбежному банкротству

Польская пресса испытывает огромный интерес к российским системам вооружения. В этот раз в фокус внимания масс-медиа Польши попали знаменитые «Бурак-М», которые планируют принять на вооружение ВМФ России.Как известно, «Бурак-М» представляют собой специальные буи, или, если официально, дрейфующие приборы радиоэлектронного противодействия РТБ противника. Главная задача буев – подавлять сигналы гидроакустических буев противника, чтобы последний не мог обнаружить российские подводные лодки. В первую очередь, система предназначена для защиты стратегических ракетоносцев проектов 667-БДРМ «Дельфин» и 955 «Борей», дизельных субмарин проекта 636.3 «Варшавянка» и 677 «Лада».В настоящее время, по данным из открытых источников, система проходит испытания. Говорится, что прежде аналогов в советском и российском ВМФ не было, но буква «М» в названии, как считает польская пресса, наглядно свидетельствует о том, что это уже модернизированная версия какой-либо более ранней версии.По мнению польского издания Defence24, «Бурак-М» является русским ответом американским подводным силами гидроакустическим буям, на которые Пентагон выделяет внушительные средства. Разумеется, полностью защитить подводные лодки от обнаружения такой буй не может, но он является вполне надежным компонентом комплексной системы противодействия обнаружению субмарин.Специальный буй запускается с подводной лодки и, поднимаясь на поверхность, в указанное время начинает создавать помехи во всех возможных диапазонах частот, используемых гидроакустическими буями противника.Однако у буев есть слабое место – само их нахождение на поверхности позволит противнику определить примерный район, где находится запустившая буи субмарина. После этого противник использует уже другие средства поиска, в том числе вертолеты ZOP, чьи понижающие гидролокаторы не находятся под влиянием буя.Тем не менее, в ВМФ России считают буи «Бурак-М» надежной защитой подводных лодок. В обозримом будущем их получат Балтийский и Черноморский флоты. Что же касается польской прессы, то ее излюбленная тема – несовершенство российского оружия. При этом, ругая российскую технику, польские авторы могут в других статьях писать о страшной угрозе, которую Россия якобы представляет Европе.Как всегда, часть польской аудитории восприняла статью о буях «Бурак-М» в привычном духе – стала обвинять Россию в агрессивных планах.- пишет некий Збигнев.Но есть и вполне здравомыслящие позиции. Радует, что не все поляки слепо верят антироссийской пропаганде, а сохраняют способность трезво оценивать ситуацию.- отвечает Збигневу другой пользователь ресурса.- считает еще один комментатор.