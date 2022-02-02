Русский ответ немецким цензорам вышел под "мистическими цифрами". Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на странность.

В среду Министерство иностранных дел России выпустило заявление в связи с решением Комиссии по лицензированию и надзору Германии запретить вещание русского телеканала на немецком RT DE.

В Москве обратили внимание, что RT DE имеет сербскую лицензию на спутниковое вещание. А так как и Германия, и Сербия входят в Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, то Берлин обязан признавать этот документ.

МИД России отметил, что враждебные действия Берлина, который опустился до политической цензуры, не оставляют Москве выбора. В ближайшее время она примет ответные меры в отношении немецких СМИ.

Мария Захарова обратила внимание на забавное совпадение. Пресс-релиз министерства вышел второго числа второго месяца 2022 года в 20.02.

Во-первых, это красиво,

- написала она в Telegram.

Скриншот:Telegram/Мария Захарова