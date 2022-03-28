Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байден абсолютно прав. Русские просят: "Теперь не спугните!"
"Близится момент": Болгарский генерал указал на победителя в конфликте...
Ответом русских на речь Байдена в Варшаве стал удар ракетами по Нью-Йорку
Три страны НАТО попросят у Путина разрешения влезть в Мариуполь
Главная / Политика

Русский ответ на санкции: Лавров рассказал, кого не пустят в страну

28 марта 2022, 16:35  •  268 • Политика
Россия введёт ответные ограничительные меры по визам и въезду в страну. Соответствующий указ уже готовится, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава МИД России рассказал, что готовится указ об ответных мерах визового характера. Согласно указу, будет ограничен въезд в Россию для граждан "недружественных стран".
Этот акт введёт целый ряд ограничений на въезд на территорию России,
- уточнил министр.
А для граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые оказались на территории Украины, облегчён порядок въезда и пребывания в России, добавил Лавров.
Напомним, что в список недружественных России стран входят 48 государств и территорий.
Ранее Лавров говорил, что одержимость и нетерпимость ко всему русскому охватила страны Европы. И наша страна сделает из этого выводы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


268
Источник
Похожие новости
28 марта 2022, 03:10
"Вы худшие из виновников зверств": Ведущий из Индии "уничтожил" американского профессора
28 марта 2022, 09:00
"Это военное преступление": Жестокости бандеровцев изумился даже Bild
28 марта 2022, 01:25
Канцлер ФРГ Шольц прояснил намерения НАТО по смене власти в России: "Мы едины"
28 марта 2022, 09:00
Три факта о России, которые вас удивят: Главное за ночь и утро 28 марта
28 марта 2022, 07:15
Эксперт озвучил планы Польши на Украину: Под угрозой пять областей
28 марта 2022, 10:45
Европе пора услышать: После Катара предупреждение о русской нефти вынесли ОАЭ
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 марта 2022, 03:10
"Вы худшие из виновников зверств": Ведущий из Индии "уничтожил" а...
28 марта 2022, 09:00
"Это военное преступление": Жестокости бандеровцев изумился даже Bild
28 марта 2022, 01:25
Канцлер ФРГ Шольц прояснил намерения НАТО по смене власти в России: "Мы едины&qu...
28 марта 2022, 09:35
«Складывайте оружие и уходите полями, это шанс выжить»: украинские военные обращаются...
28 марта 2022, 09:00
Три факта о России, которые вас удивят: Главное за ночь и утро 28 марта
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 марта 2022, 15:45
"Стратегическое фиаско": Глава Еврокомиссии, обвиняя Россию, раскрыла главный страх
24 марта 2022, 06:25
Чему британцы учили украинских солдат в Донбассе: Тайник с документами выдал неудобную правду
26 марта 2022, 19:05
Кадыров задал лидерам Европы неудобный вопрос в лоб: "Серьёзно, ответьте"
23 марта 2022, 20:30
С полуночи никакого плена: "Азову"* дали последний шанс на выход из Мариуполя
25 марта 2022, 05:10
"Позорная суета": Сатановский оценил панику из-за "многоходовки" Путина с рублями за газ
26 марта 2022, 05:40
"Близится момент": Болгарский генерал указал на победителя в конфликте на Украине
24 марта 2022, 00:35
Эпоха унижений для России закончилась. Кто на выход за Чубайсом?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.