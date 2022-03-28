Русский ответ на санкции: Лавров рассказал, кого не пустят в страну

Россия введёт ответные ограничительные меры по визам и въезду в страну. Соответствующий указ уже готовится, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД России рассказал, что готовится указ об ответных мерах визового характера. Согласно указу, будет ограничен въезд в Россию для граждан "недружественных стран".

Этот акт введёт целый ряд ограничений на въезд на территорию России,

- уточнил министр.

А для граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые оказались на территории Украины, облегчён порядок въезда и пребывания в России, добавил Лавров.

Напомним, что в список недружественных России стран входят 48 государств и территорий.

Ранее Лавров говорил, что одержимость и нетерпимость ко всему русскому охватила страны Европы. И наша страна сделает из этого выводы.