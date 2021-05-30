|
Русский ответ на отказ "Белавиа" летать в Крым: для вас это шанс
30 мая 2021, 20:10 • 171 • Политика
В Крыму прокомментировали заявления "Белавиа" о полётах в Крым. Русский ответ получился тонким и политкорректным.
Как сообщалось ранее, в белорусской авиакомпании "Белавиа" назвали условие организации полётов в Крым, суть которого в том, что это должно сопровождаться политическим признанием русского полуострова. Есть соответствующее заявление гендиректора авиакомпании "Белавиа" Игоря Чегринца.
Глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец считает, что у перевозчика есть уникальный шанс стать первым иностранным авиаоператором в республике. И вряд ли стоит упускать такой шанс.
Так, по его словам, нишу экономической выгоды могут молниеносно перехватить, так как "политическая конъюнктура меняется быстро". В частности, это иностранные авиакомпании - переговоры с ними уже ведутся, пишет РИА Новости.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
171
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 мая 2021, 01:15
|
23 мая 2021, 20:25
|
23 мая 2021, 22:15
|
28 мая 2021, 01:15
|
25 мая 2021, 00:50
|
30 мая 2021, 05:30
|
25 мая 2021, 10:55