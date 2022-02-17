Русский ответ для США. Требования России изложил МИД

МИД сделал заявление после передачи США ответа по гарантиям безопасности.

США был передан ответ России в рамках переговоров по гарантиям безопасности. После наше Министерство иностранных дел сделало главные заявления. В том числе, сообщается, что США "перекрутили" предложения Москвы в сторону создания преимуществ для Вашингтона и союзников. При этом были проигноированы пакетные предложения.

Штаты выбрали исключительно удобные для себя темы.

В нашем ответе подчеркнута неприемлемость требований вывести войска из определенных районов в России, - говорится в заявлении МИД России. - Для деэскалации вокруг Украины нужны выполнение Киевом Минских соглашений, прекращение поставок оружия Украине и вывод уже поставленного, отзыв всех западных советников и инструкторов, отказ НАТО от учений с Украиной.

Москва настаивает на выводе всех сил и вооружений Америки из Восточной и Центральной Европы, а также Прибалтики. В данном случае никакие иные варианты невозможны. От НАТО мы ожидаем конкретных предложений. Точно также, как и от США. Расширение альянса на восток должно быть заверено юридически.

Вопросы контроля над вооружениями не могут рассматриваться отдельно от остальных тем гарантий.

Полный текст заявления доступен чуть ниже: