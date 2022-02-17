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Русский ответ для США. Требования России изложил МИД
17 февраля 2022, 17:55 • 193 • Политика
МИД сделал заявление после передачи США ответа по гарантиям безопасности.
США был передан ответ России в рамках переговоров по гарантиям безопасности. После наше Министерство иностранных дел сделало главные заявления. В том числе, сообщается, что США "перекрутили" предложения Москвы в сторону создания преимуществ для Вашингтона и союзников. При этом были проигноированы пакетные предложения.
Штаты выбрали исключительно удобные для себя темы.
Москва настаивает на выводе всех сил и вооружений Америки из Восточной и Центральной Европы, а также Прибалтики. В данном случае никакие иные варианты невозможны. От НАТО мы ожидаем конкретных предложений. Точно также, как и от США. Расширение альянса на восток должно быть заверено юридически.
Вопросы контроля над вооружениями не могут рассматриваться отдельно от остальных тем гарантий.
Полный текст заявления доступен чуть ниже:
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