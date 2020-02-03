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Русский, отдай Псковскую область? Президент Эстонии назвала действующим Тартуский мирный договор
03 февраля 2020, 11:54 • 113 • Политика
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала действующим Тартуский мирный договор, согласно которому в 1920 году стране отошла часть Псковской губернии - сегодня это Печорский район Псковской области. А раз договор, с точки зрения Эстонии, действует, то и территориальные претензии в силе. Так, значит, русский, отдай Псковскую область?
Керсти Кальюлайд выступила в Тарту с заявлением, подчеркнув, что Тартуский мирный договор - это "свидетельство о рождении эстонского государства".
"Он действует. Мы восстановили нашу независимость на основе правовой преемственности", - добавила президент.
Надо сказать, что договор, заключенный в 1920 году и поставивший точку в противостоянии эстонских войск, на стороне которых воевала Северо-Западная армия белых, и Красной Армии, был де-факто прерван в 1944 году. Дело в том, что до 1944 году Эстония владела частью Псковской губернии - Печорским районом, это была часть договорённостей. Но затем границы снова сместились, и земли вернулись Советскому Союзу.
Эстонские политики не первый раз заявляют о приверженности Тартускому мирному договору. И почти всегда это своего рода политическая провокация. Россия исходит из того, что Тартуский мирный договор - это исторический документ, уже утративший юридическую силу. Из-за подобного спора Россией и Эстонией не был ратифицирован новый договор о государственной границе.
Политолог Антон Бредихин в беседе с Nation News предположил, что Эстония постоянно вспоминает Тартуский мирный договор, чтобы "показать свою значимость".
"Здесь не столько моська лает на слона, а сколько то, что прибалтийским республикам нужно постоянно показывать свой статус значимости. Им нужно показывать на общеевропейском фоне, что они значимы и могут влиять на крупные политические процессы".
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