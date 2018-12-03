Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Как Великобритания объяснится за участие в этом безобразии?»: Эксперт о выгоде ...
«Слишком радикальная мера»: возможный преемник Меркель не поддержала отказ от «С...
Политолог о G20, превращении Трампа в изгоя и новом мироустройстве
В торговой войне Китая и США проигрывают автомобили России
Главная / Политика

«Русский офицер не должен вступать в такого рода дебаты»: Песков о видеообращении Золотова к Навальному

03 декабря 2018, 20:39  •  144 • Политика
По словам пресс-секретаря президента России, никаких санкций в отношении главы Росгвардии не применялось. «Однако я считаю, что русский офицер, такой как Золотов, не должен вступать в такого рода дебаты», — отметил Песков.
Во время лекции, которую Дмитрий Песков читает в Московском институте международных отношений, студенты задавали ему вопросы с мест. Один из них коснулся ситуации с видеообращением главы Росгвардии к Навальному.
По словам пресс-секретаря российского президента, никаких санкций по отношению к Золотову применено не было да и не могло быть — оснований нет.
«Однако я считаю, что русский офицер, такой как Золотов, не должен вступать в такого рода дебаты», — отметил Дмитрий Песков.
Напомним, в конце августа текущего года Алексей Навальный выдвинул ряд обвинений в адрес главы Росгвардии, опубликовав при этом очередное «расследование», которое касалось закупок ведомства.
Публикацию «разоблачителя» в Росгвардии назвали провокацией. А вскоре после этого Виктор Золотов заявил о намерении отстоять свою честь в поединке, вызвав оппозиционера на дуэль.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

144
Источник
Похожие новости
03 декабря 2018, 20:39
«Русский офицер не должен вступать в такого рода дебаты»: Песков о видеообращении Золотова к Навальному
03 декабря 2018, 17:24
«Территория отсутствия закона, а к власти приходят мерзавцы»: эксперт об украинских чиновниках и скандале с Тбилиси
03 декабря 2018, 07:39
В Ираке найдены учебники, с помощью которых ИГИЛ делало из детей террористов

03 декабря 2018, 20:39
«Получат по морде»: Украинский генерал заявил, что Россия будет наказана
03 декабря 2018, 20:39
Делягин ополчился на депутатов Госдумы и признал, что они неисправимы
03 декабря 2018, 17:24
Политолог о G20, превращении Трампа в изгоя и новом мироустройстве
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
29 ноября 2018, 02:54
«Выпустить из клетки. И переводчицу»: Задержанный командир украинского буксира озвучил требования к России
27 ноября 2018, 03:39
Украинские моряки рассказали, что шли на провокацию намеренно
29 ноября 2018, 02:54
Почему провокация Порошенко превратилась в геополитический провал
27 ноября 2018, 00:52
До вчерашнего дня мы не имели доказательств?
27 ноября 2018, 05:24
Военное положение будет действовать в 10 областях Украины
01 декабря 2018, 06:54
Саммит в Аргентине стал самым конфликтным за всю историю G20 - СМИ
02 декабря 2018, 00:56
"Полуночный экспресс"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.