«Русский офицер не должен вступать в такого рода дебаты»: Песков о видеообращении Золотова к Навальному

По словам пресс-секретаря президента России, никаких санкций в отношении главы Росгвардии не применялось. «Однако я считаю, что русский офицер, такой как Золотов, не должен вступать в такого рода дебаты», — отметил Песков.

Во время лекции, которую Дмитрий Песков читает в Московском институте международных отношений, студенты задавали ему вопросы с мест. Один из них коснулся ситуации с видеообращением главы Росгвардии к Навальному.

По словам пресс-секретаря российского президента, никаких санкций по отношению к Золотову применено не было да и не могло быть — оснований нет.

«Однако я считаю, что русский офицер, такой как Золотов, не должен вступать в такого рода дебаты», — отметил Дмитрий Песков.

Напомним, в конце августа текущего года Алексей Навальный выдвинул ряд обвинений в адрес главы Росгвардии, опубликовав при этом очередное «расследование», которое касалось закупок ведомства.

Публикацию «разоблачителя» в Росгвардии назвали провокацией. А вскоре после этого Виктор Золотов заявил о намерении отстоять свою честь в поединке, вызвав оппозиционера на дуэль.