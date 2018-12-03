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«Русский офицер не должен вступать в такого рода дебаты»: Песков о видеообращении Золотова к Навальному
03 декабря 2018, 20:39 • 144 • Политика
По словам пресс-секретаря президента России, никаких санкций в отношении главы Росгвардии не применялось. «Однако я считаю, что русский офицер, такой как Золотов, не должен вступать в такого рода дебаты», — отметил Песков.
Во время лекции, которую Дмитрий Песков читает в Московском институте международных отношений, студенты задавали ему вопросы с мест. Один из них коснулся ситуации с видеообращением главы Росгвардии к Навальному.
По словам пресс-секретаря российского президента, никаких санкций по отношению к Золотову применено не было да и не могло быть — оснований нет.
«Однако я считаю, что русский офицер, такой как Золотов, не должен вступать в такого рода дебаты», — отметил Дмитрий Песков.
Напомним, в конце августа текущего года Алексей Навальный выдвинул ряд обвинений в адрес главы Росгвардии, опубликовав при этом очередное «расследование», которое касалось закупок ведомства.
Публикацию «разоблачителя» в Росгвардии назвали провокацией. А вскоре после этого Виктор Золотов заявил о намерении отстоять свою честь в поединке, вызвав оппозиционера на дуэль.
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