|
Русский не только Крым: Харьков оказался в центре скандала
29 июля 2021, 12:10 • 66 • Политика
В Украине пассажирка и водитель такси поругались во время поездки. Причиной стало замечание мужчины об украинском языке, на котором разговаривала девушка. Также он назвал Харьков "исконно русским городом".
В Харькове водитель вступил в конфликт с пассажиркой из-за украинского языка. Участница инцидента рассказала об этом в своем Facebook.
Она написала в посте, что разговаривала во время поездки по телефону на украинском и водитель сделал ей замечание. После этого назвал бандеровкой и дал совет ехать в "Бандерштат".
"Выслушала столько хейта по поводу украинского, что Харьков — исконно русский город, что украинский здесь навязывают, заставляют на нём говорить", — рассказала девушка.
Также её возмутили слова водителя, что в Донбассе нет русских военных.
С 2019 года в Украине действует закон о том, что везде необходимо говорить на государственном языке. Бытовые споры об этом возникают в разных городах.
Полуостров Крым перешёл в состав России по результатам народного референдума.
Подпишитесь на нас
66
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 июля 2021, 13:20
|
23 июля 2021, 06:45
|
25 июля 2021, 09:10
|
23 июля 2021, 06:45
|
25 июля 2021, 01:50
|
24 июля 2021, 09:20
|
24 июля 2021, 11:10