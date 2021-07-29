Русский не только Крым: Харьков оказался в центре скандала

В Украине пассажирка и водитель такси поругались во время поездки. Причиной стало замечание мужчины об украинском языке, на котором разговаривала девушка. Также он назвал Харьков "исконно русским городом".

В Харькове водитель вступил в конфликт с пассажиркой из-за украинского языка. Участница инцидента рассказала об этом в своем Facebook.

Она написала в посте, что разговаривала во время поездки по телефону на украинском и водитель сделал ей замечание. После этого назвал бандеровкой и дал совет ехать в "Бандерштат".

"Выслушала столько хейта по поводу украинского, что Харьков — исконно русский город, что украинский здесь навязывают, заставляют на нём говорить", — рассказала девушка.

Также её возмутили слова водителя, что в Донбассе нет русских военных.

С 2019 года в Украине действует закон о том, что везде необходимо говорить на государственном языке. Бытовые споры об этом возникают в разных городах.

Полуостров Крым перешёл в состав России по результатам народного референдума.