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Русский на Су-27 заставил француза понервничать: Видео манёвра разлетелось по миру
14 декабря 2021, 04:25 • 108 • Политика
Русский пилот на Су-27 заставил французского коллегу понервничать. В Сети появилось видео манёвра, которое быстро разлетелось по всему миру. "Любопытным" натовцам не дали подлететь к Крыму.
Истребитель Rafale попытался подлететь к Крыму, но ему помешал Су-27, который был поднят на перехват. Французский пилот полчаса пытался стряхнуть русского аса с хвоста, но так и не смог оторваться от преследователя. Отчаявшись, второй пилот Rafale начал фотографировать Су-27 из кабины. Вероятнее всего, фотосъёмка велась для того, чтобы Франция потом могла обвинить русского пилота в опасном сближении.
На видео, которое французы выложили в Сеть, можно заметить, что русский самолёт всё время держится сзади по правому борту. Он преследовал Rafale до тех пор, пока натовский самолёт не удалился на достаточное расстояние от границы России.
В Генштабе ВС России впоследствии заявили, что действия русских лётчиков были профессиональными и соответствовали инструкциям. Они не создавали опасных ситуаций в небе, но при этом отогнали потенциального нарушителя воздушного пространства подальше от границы.
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