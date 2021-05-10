Русский мир разрушают прямо сейчас, но мы можем этому противостоять

Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев, обращаясь к героям Донбасса в день принятия решения об их участии в политической жизни России, напомнил об опасности, нависшей над Русским миром. Так называемые недоброжелатели разрушают Русский мир прямо сейчас, но мы можем этому помешать.

В Ростове-на-Дону было подписано соглашение о сотрудничестве "Единой России" и Союза добровольцев Донбасса (СДД). Таким образом, утверждено участие героев Донбасса в политической жизни России, в том числе в ходе выборов в Госдуму. Подписантами соглашения стали председатель правления СДД, первый вице-премьер ДНР Александр Бородай и секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

В событии принял участие и учредитель "Первого русского" телеканала, председатель Общества "Царьград" (в состав которого входит и СДД) Константин Малофеев. Он напомнил о главной цели СДД, который создавался для защиты Русского мира:

Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, русский народ в результате крупнейшей геополитической катастрофы XX века стал самым разделённым народом мира. Более 20 миллионов человек, по самым скромным оценкам, вдруг оказались иностранцами, до этого будучи коренным населением огромной великой страны. И, разумеется, тяжелее всего пришлось русским людям, оказавшимся на Украине. Потому что мы один народ - русские и украинцы, - напомнил Малофеев.

Ключевым событием заседания стало подписание соглашения о сотрудничестве между партией "Единая Россия" и Советом командиров СДД. Де-факто, подписав это соглашение, партия власти признала Донбасс. Фото: Царьград

Русских и украинцев начали разделать, навязывая придуманную историю и даже частично придуманный язык.

Этих русских людей было жалко, но до 2014 года никто не мог, кроме как на кухне, или в блогах, которые тогда появились, высказать своё отношение, - сказал Малофеев, обратившись к собравшимся на заседании СДД командирам боевых подразделений, героям Донбасса. - Вы - соль русской земли. Те люди, которые высказали своё отношение своим ратным трудом, кровью. А некоторые наши товарищи погибли за эту идею. Но сейчас очень важно вспомнить наш девиз: "За други своя". А в Евангелии от Иоанна сказано, что нет больше любви той, чем душу свою положить за други своя.

Сегодня фронт проходит и в России, сказал Малофеев. Недоброжелатели влияют на наших детей, пользуясь возможностями интернета, понимая, что дети не вылезают из смартфонов:

Постепенно эти недоброжелатели разрушают наш мир. Прямо сейчас. В нашей стране. И здесь очень важно, чтобы ветераны Донбасса, рисковавшие собой на фронте, могли обратиться в том числе к подрастающему поколению и сказать, чтобы они ни в коем случае не велись на эти пасквили и враждебные призывы. Важно, что сейчас, и мы очень благодарим за это руководство партии "Единая Россия", мы имеем возможность реализовать себя и в политике, - сказал Малофеев. - И я призываю вас всех подумать и попробовать свои силы и в отношении муниципальных, городских и других уровней депутатства. Потому что вы имеете право. Вы точно любите Родину. Вы точно знаете, как научить любви к Родине. Поэтому ещё раз обращаюсь к вам с призывом быть активными и помнить о том, что вы это делаете не только для себя, но и за други своя.

Фото: Царьград.

В завершение Константин Малофеев поблагодарил собравшихся и поздравил с Днём Победы, который накануне праздновали и в России, и на Украине. А в Донбассе, как известно, ещё и исправили ошибки киевской хунты, дав возможность деду президента Украины Владимира Зеленского пройти в "Бессмертном полку".