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Русский мир разрушают прямо сейчас, но мы можем этому противостоять
10 мая 2021, 17:05 • 179 • Политика
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев, обращаясь к героям Донбасса в день принятия решения об их участии в политической жизни России, напомнил об опасности, нависшей над Русским миром. Так называемые недоброжелатели разрушают Русский мир прямо сейчас, но мы можем этому помешать.
В Ростове-на-Дону было подписано соглашение о сотрудничестве "Единой России" и Союза добровольцев Донбасса (СДД). Таким образом, утверждено участие героев Донбасса в политической жизни России, в том числе в ходе выборов в Госдуму. Подписантами соглашения стали председатель правления СДД, первый вице-премьер ДНР Александр Бородай и секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
В событии принял участие и учредитель "Первого русского" телеканала, председатель Общества "Царьград" (в состав которого входит и СДД) Константин Малофеев. Он напомнил о главной цели СДД, который создавался для защиты Русского мира:
Ключевым событием заседания стало подписание соглашения о сотрудничестве между партией "Единая Россия" и Советом командиров СДД. Де-факто, подписав это соглашение, партия власти признала Донбасс. Фото: Царьград
Русских и украинцев начали разделать, навязывая придуманную историю и даже частично придуманный язык.
Сегодня фронт проходит и в России, сказал Малофеев. Недоброжелатели влияют на наших детей, пользуясь возможностями интернета, понимая, что дети не вылезают из смартфонов:
Фото: Царьград.
В завершение Константин Малофеев поблагодарил собравшихся и поздравил с Днём Победы, который накануне праздновали и в России, и на Украине. А в Донбассе, как известно, ещё и исправили ошибки киевской хунты, дав возможность деду президента Украины Владимира Зеленского пройти в "Бессмертном полку".
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