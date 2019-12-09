Русский мир и историческая роль Путина • 84 • Аналитика

Проект «ЗЗ». Алексей Венедиктов в интервью иностранному изданию рассказал, что Путин видит себя объединителем русского мира. Но каковы варианты ближайшего будущего? Изменить конституцию? Объявить союз с Белоруссией? Между тем западные аналитики считают, что у России и Белоруссии впереди и вправду «большая политическая интеграция», и если она состоится, то Путин может стать главой единого государства. Впрочем, громких заявлений по итогам минувшей встречи Путина и Лукашенко не слышно. Напомним, 8 декабря исполнилось двадцать лет подписанию договора о создании Союзного государства.



Во главе русского мира

Издание «Le Figaro» взяло интервью у А. Венедиктова, главреда «Эха Москвы». Этого человека журналистка Лора Мандевиль с юмором назвала «главным редактором московской радиостанции «Эхо», который не без приключений поддерживал свободу слова».





Одним из центральных вопросов интервью стал самый первый: что, на взгляд Венедиктова, в сегодняшней России можно считать важным?



Главред «Эха» полагает, что существует «большая турбулентность». Её вызывает вопрос о том, уйдёт ли Путин в 2024 году. Вопросов, собственно, здесь возникает много:



«Кто станет его [Путина] преемником, если он покинет это место? Медведев? Кто-то иной? Мы не знаем! Все нервничают и пытаются доказать свою верность единственному большому избирателю, который у нас имеется: Владимиру Путину. Некоторые говорят, что он останется, потому что он не может оставить незавершённую работу. И я верю в эту мотивацию, потому как хорошо его знаю. Его позиция такова: мы работаем!»



Крым-2014 привёл к тому, что Путин вошёл в школьные учебники. И лидер России, по мнению Венедиктова, «видит себя человеком, который наделён миссией объединения русского мира». Но каковы вариант будущего? Изменить конституцию?.. Провозгласить союз с Белоруссией?..



Последний тезис интервьюируемый поясняет. Под «русским миром» понимается не одна Россия, но и упомянутая Белоруссия, а также часть Украины, Северный Казахстан и Приднестровье.



«Путин полагает, что Сталин провёл эти границы произвольно, карандашом, дабы разделить народ. Он постоянно говорит, что мы, русские, — разделённый народ, «как немцы».



Из ответов Венедиктова выходит, что Путин думает о самом себе, что он действовал «на благо страны» и «играет историческую роль». Позднее его поймут правильно. Ему досталась «разрушенная Россия», а он «поставил её на ноги».



Была затронута и тема внешних врагов. Венедиктов объяснил журналистке видение Путиным этого вопроса. Президент представляет, что Россию окружили враги, НАТО, ЕС и военные базы США представляют собой «кольцо». Против России сформирован «единый фронт». А раз так, нужно «создать проблемы» противникам и тем самым «ослабить их».



В геополитическом контексте был затронут и вопрос санкций. Выяснилось, что Путин желает отмены европейцами санкций. Европу он находит более близкой России, нежели США. И вот с Европой-то русские могли бы сформировать общую платформу. Сейчас же в геополитике есть две другие платформы: США и КНР. Но ни американцам, ни китайцам Путин «не доверяет». Согласно мнению главреда «Эха», Путин «готов на всё», лишь бы европейцы отменили санкции. Уже достигнуто согласие о рассмотрение Крыма в некоем «особом досье». Но Донбасс? Путин «готов вернуть» Донбасс Украине, уверен Венедиктов. И расчёт здесь в том, что отдать эти области лучше, нежели удерживать их. При этом следует «сохранить лицо».





Российско-белорусская конфедерация

«The Times» полагает, что Россия и Белоруссия находятся на пороге соглашения об экономической интеграции. Такое соглашение стало бы первым шагом в плане сохранения власти президента Путина по истечении его полномочий до 2024 года.





Ожидается, что предполагаемая интеграция приведёт к формированию к 2022 году «российско-белорусской экономической конфедерации с единым налоговым и гражданским кодексом, а также с единым рынком нефти, газа и электроэнергии», указывает издание. Именно такая задача стоит перед лидерами двух государств.



По мнению аналитиков, эта перспектива может дать Путину кресло главы единого государства. Таким образом он может обойти конституционный запрет, не позволяющий ему выдвигаться на пост президента России.



Газета цитирует Д. Медведева, который «успокаивал» Минск. Там опасаются, что сделка по соглашению, включающая более тридцати пунктов, вполне может окончиться поглощением Россией бывшего соседа по СССР. По словам Медведева, которые приводит издание, любой такой проект требовал бы частичного уменьшения суверенитета, но бояться этого «не нужно». Наоборот, нужно «принять мужественные решения». Такие решения и заложат «прочный фундамент под экономическое развитие». Однако сам Лукашенко, президент Белоруссии с 1994 года, ясно дал понять, что настороженно относится к более глубокой интеграции двух государств. Известно заявление президента белорусским депутатам, согласно которому Белоруссия не собиралась и не собирается входить в состав братской России. Создание общего парламента Лукашенко тоже исключил.



С другой стороны, Путин рассчитывает на то, что Лукашенко продемонстрирует лояльность к проекту интеграции двух государств. Основание для таких расчётов имеется: ранее Москва поддерживала белорусскую экономику, которая «трещала по швам». Поддержка выражалась в виде «миллиардов долларов займов и дешёвого газа». Так обстояло долгие годы.



При этом в Беларуси размещён радар раннего обнаружения РФ, а доступ на белорусскую территорию даёт Москве потенциал для проникновения в Европу. Да и трубы, по которым поступают и русский газ, и русская нефть в Европу, тоже проложены через Белоруссию. Однако иных рычагов воздействия на Москву у Лукашенко нет. Остаётся лишь намекать на более тесные связи с Евросоюзом… И основания для этого есть: если когда-то белорусского лидера именовали «последним диктатором Европы», то с недавних пор его режим не подвергается европейским санкциям. Так дело обстоит с 2016 года. Совсем недавно, в ноябре, Лукашенко побывал в Австрии. Эта страна — второй иностранный инвестор Беларуси после России.



Впрочем, автором материала не исключается и другой исход событий: вместо того чтобы стать главой нового государства, Путин рассчитывает вовсе уйти с политической сцены. Он жаловался раньше, отмечая, что работает будто «раб на галерах». Остаётся лишь отыскать замену — к примеру, в рядах «бывших телохранителей», которые уже находятся в политике. Тем не менее, вероятным вариантом автор материала находит и возможность «обеспечить своё наследие и избежать преследований» — занять новое место на вершине властной пирамиды. И здесь снова прорисовывается пост главы союзного государства…





Тем не менее, заметим, контуры этого «конфедеративного» союзного государства едва намечены и по-прежнему являются гипотетическими. Недаром переговоры в сочинской резиденции «Бочаров Ручей» не стали прорывными и не наделали шуму в прессе. Это несмотря на то, что встреча Путина и Лукашенко прошла накануне 8 декабря — дня, когда подписанию договора о создании Союзного государства исполняется (теперь уже исполнилось) двадцать лет.



На минувшей встрече случился своего рода знак: вдруг погас свет. Это произошло как раз после вступительного слова двух лидеров. «Закончилось [электричество]», — цитирует «Газета.ру» Путина.



На сайте белорусских новостей «Naviny.by» даже вышла статья под резким названием «Сочинский облом. Лукашенко и Путин снова не договорились», в которой отмечается, что замысел подписать программу об углублении интеграции к 8 декабря сорвался. Стороны лишь «сблизили позиции». Правда, это не означает точку в вопросе. Это запятая: Лукашенко и Путин встретятся снова — 20 декабря в Санкт-Петербурге. Алексей Венедиктов в интервью иностранному изданию рассказал, что Путин видит себя объединителем русского мира. Но каковы варианты ближайшего будущего? Изменить конституцию? Объявить союз с Белоруссией? Между тем западные аналитики считают, что у России и Белоруссии впереди и вправду «большая политическая интеграция», и если она состоится, то Путин может стать главой единого государства. Впрочем, громких заявлений по итогам минувшей встречи Путина и Лукашенко не слышно. Напомним, 8 декабря исполнилось двадцать лет подписанию договора о создании Союзного государства.Издание «Le Figaro» взяло интервью у А. Венедиктова, главреда «Эха Москвы». Этого человека журналистка Лора Мандевиль с юмором назвала «главным редактором московской радиостанции «Эхо», который не без приключений поддерживал свободу слова».Одним из центральных вопросов интервью стал самый первый: что, на взгляд Венедиктова, в сегодняшней России можно считать важным?Главред «Эха» полагает, что существует «большая турбулентность». Её вызывает вопрос о том, уйдёт ли Путин в 2024 году. Вопросов, собственно, здесь возникает много:Крым-2014 привёл к тому, что Путин вошёл в школьные учебники. И лидер России, по мнению Венедиктова, «видит себя человеком, который наделён миссией объединения русского мира». Но каковы вариант будущего? Изменить конституцию?.. Провозгласить союз с Белоруссией?..Последний тезис интервьюируемый поясняет. Под «русским миром» понимается не одна Россия, но и упомянутая Белоруссия, а также часть Украины, Северный Казахстан и Приднестровье.Из ответов Венедиктова выходит, что Путин думает о самом себе, что он действовал «на благо страны» и «играет историческую роль». Позднее его поймут правильно. Ему досталась «разрушенная Россия», а он «поставил её на ноги».Была затронута и тема внешних врагов. Венедиктов объяснил журналистке видение Путиным этого вопроса. Президент представляет, что Россию окружили враги, НАТО, ЕС и военные базы США представляют собой «кольцо». Против России сформирован «единый фронт». А раз так, нужно «создать проблемы» противникам и тем самым «ослабить их».В геополитическом контексте был затронут и вопрос санкций. Выяснилось, что Путин желает отмены европейцами санкций. Европу он находит более близкой России, нежели США. И вот с Европой-то русские могли бы сформировать общую платформу. Сейчас же в геополитике есть две другие платформы: США и КНР. Но ни американцам, ни китайцам Путин «не доверяет». Согласно мнению главреда «Эха», Путин «готов на всё», лишь бы европейцы отменили санкции. Уже достигнуто согласие о рассмотрение Крыма в некоем «особом досье». Но Донбасс? Путин «готов вернуть» Донбасс Украине, уверен Венедиктов. И расчёт здесь в том, что отдать эти области лучше, нежели удерживать их. При этом следует «сохранить лицо».«The Times» полагает, что Россия и Белоруссия находятся на пороге соглашения об экономической интеграции. Такое соглашение стало бы первым шагом в плане сохранения власти президента Путина по истечении его полномочий до 2024 года.Ожидается, что предполагаемая интеграция приведёт к формированию к 2022 году «российско-белорусской экономической конфедерации с единым налоговым и гражданским кодексом, а также с единым рынком нефти, газа и электроэнергии», указывает издание. Именно такая задача стоит перед лидерами двух государств.По мнению аналитиков, эта перспектива может дать Путину кресло главы единого государства. Таким образом он может обойти конституционный запрет, не позволяющий ему выдвигаться на пост президента России.Газета цитирует Д. Медведева, который «успокаивал» Минск. Там опасаются, что сделка по соглашению, включающая более тридцати пунктов, вполне может окончиться поглощением Россией бывшего соседа по СССР. По словам Медведева, которые приводит издание, любой такой проект требовал бы частичного уменьшения суверенитета, но бояться этого «не нужно». Наоборот, нужно «принять мужественные решения». Такие решения и заложат «прочный фундамент под экономическое развитие». Однако сам Лукашенко, президент Белоруссии с 1994 года, ясно дал понять, что настороженно относится к более глубокой интеграции двух государств. Известно заявление президента белорусским депутатам, согласно которому Белоруссия не собиралась и не собирается входить в состав братской России. Создание общего парламента Лукашенко тоже исключил.С другой стороны, Путин рассчитывает на то, что Лукашенко продемонстрирует лояльность к проекту интеграции двух государств. Основание для таких расчётов имеется: ранее Москва поддерживала белорусскую экономику, которая «трещала по швам». Поддержка выражалась в виде «миллиардов долларов займов и дешёвого газа». Так обстояло долгие годы.При этом в Беларуси размещён радар раннего обнаружения РФ, а доступ на белорусскую территорию даёт Москве потенциал для проникновения в Европу. Да и трубы, по которым поступают и русский газ, и русская нефть в Европу, тоже проложены через Белоруссию. Однако иных рычагов воздействия на Москву у Лукашенко нет. Остаётся лишь намекать на более тесные связи с Евросоюзом… И основания для этого есть: если когда-то белорусского лидера именовали «последним диктатором Европы», то с недавних пор его режим не подвергается европейским санкциям. Так дело обстоит с 2016 года. Совсем недавно, в ноябре, Лукашенко побывал в Австрии. Эта страна — второй иностранный инвестор Беларуси после России.Впрочем, автором материала не исключается и другой исход событий: вместо того чтобы стать главой нового государства, Путин рассчитывает вовсе уйти с политической сцены. Он жаловался раньше, отмечая, что работает будто «раб на галерах». Остаётся лишь отыскать замену — к примеру, в рядах «бывших телохранителей», которые уже находятся в политике. Тем не менее, вероятным вариантом автор материала находит и возможность «обеспечить своё наследие и избежать преследований» — занять новое место на вершине властной пирамиды. И здесь снова прорисовывается пост главы союзного государства…Тем не менее, заметим, контуры этого «конфедеративного» союзного государства едва намечены и по-прежнему являются гипотетическими. Недаром переговоры в сочинской резиденции «Бочаров Ручей» не стали прорывными и не наделали шуму в прессе. Это несмотря на то, что встреча Путина и Лукашенко прошла накануне 8 декабря — дня, когда подписанию договора о создании Союзного государства исполняется (теперь уже исполнилось) двадцать лет.На минувшей встрече случился своего рода знак: вдруг погас свет. Это произошло как раз после вступительного слова двух лидеров. «Закончилось [электричество]», — цитирует «Газета.ру» Путина.На сайте белорусских новостей «Naviny.by» даже вышла статья под резким названием «Сочинский облом. Лукашенко и Путин снова не договорились», в которой отмечается, что замысел подписать программу об углублении интеграции к 8 декабря сорвался. Стороны лишь «сблизили позиции». Правда, это не означает точку в вопросе. Это запятая: Лукашенко и Путин встретятся снова — 20 декабря в Санкт-Петербурге. Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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