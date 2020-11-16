«Русский марш» главы ФБК: что связывает Алексея Навального с националистами • 16 • В России После выздоровления основателя Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального в Москве, как ожидается, возобновится приостановленный судебный процесс по обвинению оппозиционера в клевете на ветерана ВОВ Игната Артёменко, которого тот публично назвал «предателем» и «холуём». Сам Навальный уже не раз высказывал намерение вернуться в Россию по окончании курса лечения. Правда, иное означало бы нарушение им меры пресечения в виде подписки о невыезде, избранной следствием по делу о клевете. Также Навальный подтвердил в интервью немецкой прессе, что остаётся верным националистическим убеждениям. RT разобрался в связях основателя ФБК с правыми течениями. Алексей Навальный на акции «Русский марш» РИА Новости © Илья Питалев Алексей Навальный не скрывает, что и теперь, как и 20 лет назад, придерживается националистических взглядов. В этом он признался в недавнем интервью немецкому журналу Der Spiegel. «Вы занимаетесь политикой уже лет 20 и проделали огромный путь. Какое-то время вы упирали на националистскую риторику, но затем заняли более левую позицию», — напоминает журналист издания. Навальный в ответ сначала возмущается: «Прошу прощения? Я ведь начинал в социал-либеральной партии «Яблоко»!» «Но вас оттуда исключили за участие в шествии националистов «Русский марш» в Москве. Ваши взгляды изменились?» — уточняет его собеседник. «Я придерживаюсь тех же взглядов, что и в самом начале своей политической карьеры, — признаётся оппозиционер. — Я не вижу противоречия между содействием профсоюзам и призывами к введению визового режима для мигрантов из стран Средней Азии». «Самый натуральный фашист» Действительно, Навальный начал политическую карьеру ещё в 2000-м, но до 2011 года он был известен разве что в узких кругах. Хотя, по всей видимости, с самого начала скандалы стали его главным инструментом роста. Навальный вступил в партию «Яблоко» 20 лет назад. В начале 2007-го он был уже в федеральном совете партии и занимал должность руководителя аппарата московского подразделения «Яблока». А к концу года, как писал RT, вылетел из партии «в связи с пропагандой националистических идей». «Речь шла об участии в националистических проектах и «Русских маршах», — пояснил тогда RT пресс-секретарь партии Игорь Яковлев. Спустя шесть лет Навальный признавался, что с 2007 года участвовал в каждом «Русском марше». Алексей Навальный на «Русском марше»

РИА Новости

© Илья Питалев «Я участвовал в каждом с 2007 года, на последнем не был — лежал с температурой», — писал он в своём блоге в ноябре 2013-го. Кроме того, в 2007 году Навальный создал «национальное русское освободительное движение «Народ», просуществовавшее четыре года. «Всё, что нам мешает, должно аккуратно, но твёрдо удаляться путём депортации», — утверждал Навальный в агитационном ролике движения, призывающем становиться националистами. Писатель и блогер Эдуард Багиров, знакомый с Навальным с 2001 года, отзывается о нём как о человеке «с замашками фюрера, который готов по головам скакать». «Он самый натуральный фашист. Он ходил на «Русские марши», — вспоминает писатель. — Тогда это были настоящие нацистские сборища, где зиговали, таскали на себе свастику и скандировали соответствующие лозунги. Например, «Хватить кормить Кавказ!» — это же его (Навального. — RT) программа была». «Он был ничем не лучше Тесака» «Тесак, Навальный, кто следующий?» — такой баннер вывесили активисты в балаклавах в центре Новосибирска в сентябре этого года. Подразумевалось, видимо, что оба якобы пали «жертвами режима». Во втором случае имелся в виду инцидент с Навальным, когда в августе текущего года ему стало плохо на борту самолёта и он был госпитализирован. В первом же — смерть основателя запрещённой в России организации «Формат 18»** и движения «Реструкт», видеоблогера нацистского толка Максима Марцинкевича. Максим Марцинкевич

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков Трижды осуждённый по ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») Марцинкевич, по предварительной версии, покончил с собой в камере СИЗО №3 Челябинска. Причём именно Навальный, ратующий за декриминализацию ст. 282, в своё время написал по ней заявления на Тесака, за что тот и получил свой первый срок. В феврале 2007 года в московском клубе «Билингва» Навальный проводил дебаты в рамках движения «Демократическая альтернатива» («ДА!»). Присутствовавший там Марцинкевич и его соратники начали выкрикивать нацистские лозунги. Навальный написал заявление в прокуратуру, и через полгода Тесака арестовали, а позднее осудили на три года лишения свободы. «Казалось, никакого насилия не было. Навальный придерживается либеральных взглядов и считает, что за слова нельзя сажать, тем не менее сразу после окончания дебатов он написал заявление на Марцинкевича по 282-й статье, — говорит юрист Илья Ремесло, который, по его словам, детально изучил эту историю. — Затем Навальный приходил в суд, давал показания, сотрудничал со следствием». У Навального потом длительное время пытались спрашивать, чем он руководствовался, но он давал невнятные объяснения, продолжает Ремесло. «Навальный утверждал, что таким образом борется с нацизмом. Это очень забавно выглядит, учитывая, что сам Навальный был в то время националистом. По большому счёту он был ничем не лучше Тесака. Он на своего единомышленника накатал заявление. Для него это крайне неудобная тема», — заключил юрист. При этом сам Навальный осенью 2007 года в ходе очередных дебатов в клубе «Гоголь» участвовал в драке в центре Москвы, практически в упор стрелял в одного из посетителей клуба из травматического пистолета и назвал его «чуркой». RT подробно рассказывал об этом случае и о том, как Навальному удалось избежать уголовной ответственности. Алексей Навальный у клуба «Гоголь»

© Alexey Usachev А летом 2008 года Навальный, выступая на конференции националистических движений, уверял, что «новый национализм — это правозащитное движение, потому что заботится о населении». В том же году он на своей странице в «Живом журнале» писал про «чучмеков», которые с утра пораньше «с адским грохотом колотят кувалдами по каким-то железкам». «А потом удивляемся, откуда под кустами находят таджиков с проломленными черепами. Типа «очередное нападение скинхедов», — говорится в посте Навального. В Мосгорсуде во время оглашения приговора по делу в отношении семи подростков из банды Артура Рыно и Павла Скачевского

РИА Новости

© Илья Питалев Это не просто слова. В 2007—2008 годах в Москве шли суды над бандами скинхедов, которые буквально резали людей на улицах только за то, что они были «неславянской внешности». При этом большинство убийц были несовершеннолетними. «Предлагал сплотиться» В 2009 году Навальный начал трудиться на посту советника губернатора Кировской области Никиты Белых, осуждённого впоследствии за взятку. Экс-губернатор Кировской области Никита Белых

РИА Новости

© Максим Блинов Как вспоминает в беседе с RT экс-заместитель бывшего главы региона Сергей Карнаухов, в задачу Навального входило налаживание взаимоотношений с местными партийными и общественными деятелями, однако его заинтересовали только радикалы. «В 2009 году мне позвонили из центра противодействия экстремизму Кировской области. Оказалось, что Алексей Навальный, вместо того чтобы начать налаживать взаимоотношения с большими партийными структурами, занялся радикалами, в том числе местными националистами, — рассказывает Сергей Карнаухов. — Он провёл с ними встречу, предлагал объединить усилия, сплотиться». Оперативники ещё весной того года сообщили в «тревожном листе», что Навальный начал общение со всеми радикалами региона, в том числе с местными националистами, говорит собеседник RT. «Тогда центр по противодействию экстремизму выразил озабоченность этим. Сам контакт с этими радикалами мог дискредитировать всю команду губернатора, — продолжает Карнаухов. — Но Белых не обратил на этот факт никакого внимания, говорил, что Навальный работает на общественных началах, а значит, ему нельзя что-либо запрещать». Возвращение блудного политика Прославился Навальный на своём посту уголовным делом Кировлеса». О том, какую именно роль сыграл в нём оппозиционер, напоминает Карнаухов. «Кировлес» был «опорным предприятием для региона, в первую очередь для социальной сферы и работы муниципалитетов», говорит он. «Навальный начал давить на директора «Кировлеса» Вячеслава Опалева. Схема Навального предусматривала появление новой компании-прослойки («Вятская лесная компания», которая бы полностью управлялась Навальным. — RT). Она должна была получать всю продукцию напрямую от «Кировлеса» по себестоимости, продавать её по рыночным ценам, а разницу оставлять себе», — рассказывает бывший вице-губернатор. Опалев пытался убедить губернатора, что «Кировлес» перестанет приносить прибыль, но не смог отстоять предприятие: между двумя компаниями был заключён договор на поставку лесопродукции на общую сумму свыше 16 млн рублей, продолжает собеседник. Впоследствии Навальному по этому делу инкриминировали растрату, за которую он получил пять лет условного срока. «Именно он (Навальный. — RT) и был организатором этой преступной сделки», — подытожил Карнаухов. Алексей Навальный во время заседания Ленинского районного суда Кирова по делу «Кировлеса»

РИА Новости

© Алексей Куденко Но приговор был вынесен только в 2013 году, а поначалу уголовное дело, как и раньше, было замято. «Весной 2010 года оперативники хотели лично пообщаться с Навальным, задать ему ряд вопросов. Группа приехала в здание правительства и ждала его у кабинета. Об этом узнала зампред правительства области Мария Гайдар и побежала в кабинет Белых за поддержкой. Навальный на тот момент уже был в здании, — рассказывает Карнаухов. — Белых и Гайдар перехватили Навального, после этого он уехал из Кирова в Москву и больше в регионе не появлялся». В тот же день рано утром Гайдар приехала в посольство США, куда, по словам Карнаухова, у команды Белых был «свободный вход», и уехала оттуда поздно ночью. В посольстве она, утверждает собеседник RT, смогла договориться о специальной программе обучения для Навального в Йельском университете, и «через несколько дней в Москве начали активно искать деньги для поездки Навального». При этом в окружении Алексея Навального утверждают, что в 2010 году он уже не работал на посту советника Белых. Как отмечает Карнаухов, после отъезда Навального в США началось самое интересное. «Навальный был никому не известным помощником губернатора Кировской области — и вдруг он выпускает расследование, касающееся «Транснефти». Как он добыл информацию уровня оперативной разработки ФСБ, находясь в США? — удивляется Карнаухов. — Сразу же стартовала мощнейшая раскрутка Навального по международным информационным каналам. В Россию он вернулся звездой-разоблачителем. На волне этой популярности он и влился в протестную повестку, попытался её возглавить». После своего «триумфального» возвращения на родину в 2011 году Навальный вошёл в оргкомитет «Русского марша» уже как «популярный борец с коррупцией». Спустя два года от участия в нём он отказался, но не потому, что перестал сочувствовать националистам. В 2013 году Навальный участвовал в выборах мэра Москвы, и одним из главных пунктов в его программе был жёсткий контроль за использованием иностранной рабочей силы и введение визового режима со странами Средней Азии. «Я по-прежнему поддерживаю «Русский марш» как идею и как мероприятие, готов помогать... Но в новой ситуации сам участвовать не могу, — написал он в своём ЖЖ. — Не хочу давать возможность противникам говорить о быстром объединении либералов и фашистов». Постулат о необходимости введения визового режима со странами Средней Азии и Закавказья Навальный повторил и в своей «президентской программе» в 2018 году. * Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.



** «Формат-18» — межрегиональное общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России по решению Московского городского суда от 20.12.2010.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...





16 Источник Похожие новости «Тело горело будто в огне»: переболевшие коронавирусом рассказали о его последствиях «Расширенные боевые возможности»: на что способен российский корвет проекта 20385 «Гремящий» Засекреченный антисоветский бунт: воспоминания очевидца о кровавых событиях 1962 года в Новочеркасске Впервые с начала пандемии: в России выявлено 22 702 новых случая коронавируса за сутки На берёзу за знаниями: омский блогер, залезавший на дерево ради дистанционного обучения, рассказал о проблемах в посёлке «Качка поймать проще, чем дилера»: почему заказывать стероиды из Белоруссии — это преступление Новости партнеров