Русский лётчик посадил подбитый самолёт "на честном слове"

Два штурмовика выполняли задачу в зоне проведения спецоперации на Украине. Ракета ВСУ попала в один из самолётов, но лётчик, оценив обстановку, принял решение отключить повреждённый двигатель и остаться в машине.

В это время лётчик другого самолёта, заметив повреждение штурмовика товарища, перестроился и прикрыл его своим самолётом. Системы управления подбитого штурмовика отказали из-за повреждений, но он смог посадить Су-25 под руководством лётчика, который прикрывал его от повторного удара украинской ракеты, передаёт "РИА Новости".

Если взглянуть на видео Минобороны, то самолёт похож на тот, про который поётся в знаменитой "Песенке бомбардировщиков": "...И машина летит на честном слове и на одном крыле".

Посадка прошла без происшествий. Уточняется, что оба лётчика представлены к государственным наградам.