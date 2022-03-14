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Русский лётчик посадил подбитый самолёт "на честном слове"

14 марта 2022, 13:55  •  292 • Политика
Лётчик русского штурмовика Су-25 посадил самолёт после попадания украинской ракеты. Министерство обороны России распространило видео.
Два штурмовика выполняли задачу в зоне проведения спецоперации на Украине. Ракета ВСУ попала в один из самолётов, но лётчик, оценив обстановку, принял решение отключить повреждённый двигатель и остаться в машине.
В это время лётчик другого самолёта, заметив повреждение штурмовика товарища, перестроился и прикрыл его своим самолётом. Системы управления подбитого штурмовика отказали из-за повреждений, но он смог посадить Су-25 под руководством лётчика, который прикрывал его от повторного удара украинской ракеты, передаёт "РИА Новости".
Если взглянуть на видео Минобороны, то самолёт похож на тот, про который поётся в знаменитой "Песенке бомбардировщиков": "...И машина летит на честном слове и на одном крыле".
Посадка прошла без происшествий. Уточняется, что оба лётчика представлены к государственным наградам.

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