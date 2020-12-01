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Русский лучше, чем немец: Поляк признался в любви к России и сразу заявил об агрессии

01 декабря 2020, 00:40  •  84 • Политика
Поляк в беседе с авторами канала "Друзья России" рассказал, что русские в целом не вызывают раздражения поляков. Более того, где-то поляки даже с любовью относятся к соседям. Но… это где-то, по всей видимости, спрятано очень глубоко, ведь спикер тут же заявил об агрессии к нам, пусть и пассивной. Впрочем, русский всё же лучше, чем немец, признался поляк.
Как к русским относятся в Польше? Ответ на этот вопрос попытались найти авторы канала "Друзья России" на платформе "Яндекс.Дзен". Канал специализируется на рассказах иностранцев об общении с жителями нашей страны. Или же о жизни гостей в бескрайней России.
В очередном выпуске поляк по имени Элисио (Eliseo Nesci) отметил, что отношение к русским индивидуальное, но в целом "достаточно хорошее". Стоит отметить, что сейчас Элисио не живёт в Польше, он находится в США.
"Культуры очень разные, но в нашем менталитете есть очень много общих черт с русскими. Несмотря на то, что Польша и Россия много воевали на протяжение всей истории, мы всегда можем говорить о том, что русские - это враги, которые в некоторой степени нас понимают. Во всяком случае они понимают нас больше, чем те же немцы", - полагает поляк.
Поляки действительно в большинстве своём смотрят на Россию с подозрением, продолжил Элисио. Более того, "мы можем проявлять пассивную агрессию", добавил спикер.
"Могу добавить, что это вполне заслуженно. Тем не менее поляки практически всегда разделяют русский народ и русское правительство. Распространённое в Польше мнение о русских состоит в том, что они являются жертвами собственных лидеров. Их постоянно учат, что злоупотребление обязанностями - это нормально. Тем не менее нам нравится время от времени слушать русскую музыку или читать русских писателей. Лично я очень люблю русскую литературу", - сказал Элисио.
В то же время и этот спикер оказался максимально политизирован. Например, он уверен, что Советский Союз "совершил злоупотребление против польского народа" и "насильно подчинил страну коммунизму". При этом в комментарии поляк подчёркивает, что подобные злоупотребления произошли в ходе Второй мировой войны.
"Мы также не хотим, чтобы нас ассоциировали с Россией или русской нацией, что часто встречается, если вы поляк, живущий на Западе. Хотя поляк может вообще ни разу в жизни не встретить русского в Польше, вы обязательно встретитесь с ним на Западе", - заявил Элисио, кстати, признавшись, что он относится к волне русских и украинских мигрантов, осевших в США.

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