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Русский лидер перепишет историю мира: Предсказание Парацельса назвали роковым

14 июня 2020, 17:00  •  169 • Политика
Русский лидер перепишет историю мира, но есть и другие варианты развития событий. Трактовки предсказаний Парацельса получились и роковыми, и взаимоисключающими.
Авторы проекта "В космосе" напомнили об известных трудах алхимика Парацельса, который в том числе говорил о будущем мира. В изложении проекта Парацельс дал предсказание на 2020 год, настаивая, что в России родится "лидер, который перепишет историю". Впрочем, предсказания были сделаны так давно, а текст их настолько запутан, что трактовать их можно по-разному.
В 1552 году, как пишут авторы материала, Парацельс писал, что спустя четыре века появится некая новая великая держава, которая будет соткана из нескольких государств. Сегодня сказанное трактуют как предсказание появления Советского Союза. Впрочем, точно так же можно говорить и о любых других альянсах. Дальше приводится другое предсказание, связанное с Великой Отечественной войной, где "русским придётся схватиться в битве с тёмным войском, которое хочет поработить весь мир".
"Ho oпacнo, чтo oн нaмeкaл и нa Tpeтью миpoвую вoйну, кoтopoй быть в XXII вeкe. Удapa cтoит ждaть oт Bocтoкa, кoтopый нaпaдёт "oгнeнными cтpeлaми" нa Зaпaд, - говорят авторы, добавляя: - Cкopee вceгo, Пapaцeльc oпиcывaл ядepнoe opужиe, пoтoму чтo oт этиx "cтpeл" пoявятcя "язвы, a души oтпpaвятcя в нeбo".
Что касается рокового предсказания для России, с которого начали авторы... Парацельс настаивал, что у страны будет три расцвета. Первый придётся на царствование Николая II, когда Россия действительно очень активно развивалась. Второй - на период СССР. А третий - на новое время в России. Его Парацельс, как считают авторы, связывал с рождением нового лидера, который и будет менять историю мира.
"Eму cуждeнo зaявить o ceбe в пepиoд вeликoй бoлeзни (вoзмoжнo, кopoнaвиpуc) и чepeз пapу лeт взoйти нa pуccкий пpecтoл (cтaть пpeзидeнтoм). Ecли этo пpoизoйдeт, тo Poccия пpeвpaтитcя в вeликoe гocудapcтвo, кoтopoe пocтeпeннo cмoeт вce гpaницы и cдeлaeт миp eдиным", - говорил Парацельс, безусловно, в трактовке авторов материала.
С другой стороны, если 2020 год не станет роковым, то даётся и запасное предсказание. Мол, в этом случае в XXII веке Россия исчезнет с карты мира в ходе Третьей мировой войны... Как мы понимаем, делать подобные трактовки предсказаний можно сколько угодно, особенно понимая, что спустя два века вряд ли кто-то их будет проверять.

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