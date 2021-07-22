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Русский лес предложили раздать: Делягин задал "детский вопрос"

22 июля 2021, 20:40  •  104 • Политика
Русский лес предложили раздать по пути Новой Зеландии. Гендиректор крупного лесопромышленного холдинга, ключевым владельцем которого является Роман Абрамович, заявил, что государство может направить на приватизацию 2-3 % от всех лесных массивов страны. Михаил Делягин в связи с этим задал один "детский вопрос".
России следует пойти по пути Новой Зеландии и приватизировать часть лесов на своей территории - сторонники появления частных лесов в России апеллируют к мировому опыту. Дескать, подобным способом лес получит защиту, а страна - деньги, заметил экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".
Гендиректор крупнейшего дальневосточного лесопромышленного холдинга Константин Лашкевич в интервью РБК заявил, что государство может отдать на приватизацию 2-3% от всех лесных массивов страны. По его мнению, это позволит восполнить леса, пригодные для переработки.
Предлагается не только приватизация, но и возможность закладывать лес в банках, привлекать деньги зарубежных фондов и так далее. Примечательно, что ключевым владельцем этого крупнейшего лесопромышленного холдинга является миллиардер Роман Абрамович.
В министерстве природных ресурсов сегодня заявили, что выступают категорически против приватизации лесов. Это успокаивает, однако неоднократно бывали ситуации, когда чиновники заверяли, что не будет того или иного решения, но проходило время, и оно принималось, подчеркнул ведущий Царьграда.
Эту инициативу в комментарии для "Первого русского" также оценил экономист Михаил Делягин. Он выразил недоумение в связи с тем, что Лашкевич считает Россию и Новую Зеландию похожими и думает, будто то, что работает там, сработает и у нас:
У меня один детский вопрос - а как фамилия новозеландского Абрамовича? Сколько у него яхт и какого они водоизмещения? Потому что водоизмещение флота яхт российских олигархов превышает водоизмещение нашего ВМФ.

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