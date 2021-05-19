Русский купол защитит от ракет Пентагона - Кнутов

Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал о русском куполе, который защитит от ракет Пентагона. Даже от той гиперзвуковой ракеты, которая якобы сейчас создаётся в США.

Ранее в журнале Popular Mechanics Кайл Мизоками рассказал о новейшей разработке США - оружии, которое создаётся для удара по России. Обозреватель пояснил, что ракета Long-Range Hypersonic Weapon (LRHP), если её разместить, например, в Лондоне, легко долетит до Москвы. Её местонахождение в Тихом океане ставит под угрозу Китай.

Кнутов напомнил, что США много раз анонсировали создание такой ракеты. Якобы она поступит на вооружение к 2022 году. Однако ни разу американцы не представили никаких доказательств. Испытаний и стрельб не было.

Но даже если LRHP реальна, то русский купол защитит от ракет Пентагона. В 2021 году уже были тренировки боевых расчётов С-400 ("Триумф"). Эти ЗРС (зенитно-ракетные системы) способны сбивать гиперзвуковые цели. К 2022 году в России появится С-500 ("Прометей"). Эти системы уже готовы, сейчас идёт подготовка боевых расчётов.

"Прометеи" могут бить как по баллистическим, так и по гиперзвуковым ракетам. При необходимости способны уничтожить даже спутники в ближнем космосе. Таким образом, Россия способна защититься от любых ракет Пентагона.

Военный историк также отметил, что С-500 станут головной системой, связанной с С-400, С-350 и другими. И если ракета пройдёт одну из этих систем, то обязательно будет перехвачена другой.

"Многоэшелонированный купол будет прикрывать наиболее важные районы, в перспективе города-миллионники, а затем и всю территорию России", - приводит слова эксперта РИА ФАН.