Русский Крым как тюбик с пастой: Профессор вывел Гордона на эмоции в эфире

Украинский журналист Дмитрий Гордон в разговоре с политологом Валерием Соловьём задал свой излюбленный вопрос: "Чей Крым?"

В интервью, записанном для YouTube-канала "В гостях у Гордона", историк изложил свою однозначную позицию. Он признал, что полуостров принадлежит России. Гость, однако, оговорился, что якобы воссоединение республики с РФ произошло незаконно.

"Но я считаю, что эту историю переиграть уже не удастся. И вернуть выдавленную зубную пасту в тюбик не получится", - резюмировал Соловей.

Несмотря на данную уступку в назревающем споре, политолог всё равно вывел Гордона из эмоционального равновесия. Последний признался, что его очень расстроило такое мнение.

При этом он продолжил развивать тему Крыма, задав собеседнику следующий вопрос: "Приятно ли пользоваться украденным?" Кроме того, журналист несколько раз повторил, будто бы "аннексия" полуострова была "несправедливой" и "вероломной".