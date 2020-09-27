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Русский Крым как тюбик с пастой: Профессор вывел Гордона на эмоции в эфире
27 сентября 2020, 08:30 • 288 • Политика
Профессор Валерий Соловей огорчил Дмитрия Гордона в эфире YouTube-канала последнего. После излюбленного вопроса украинского журналиста "Чей Крым?" политолог заявил, что считает полуостров русским, а также привёл незатёртое сравнение "аннексии" республики: "Вернуть выдавленную зубную пасту в тюбик не получится".
Украинский журналист Дмитрий Гордон в разговоре с политологом Валерием Соловьём задал свой излюбленный вопрос: "Чей Крым?"
В интервью, записанном для YouTube-канала "В гостях у Гордона", историк изложил свою однозначную позицию. Он признал, что полуостров принадлежит России. Гость, однако, оговорился, что якобы воссоединение республики с РФ произошло незаконно.
Несмотря на данную уступку в назревающем споре, политолог всё равно вывел Гордона из эмоционального равновесия. Последний признался, что его очень расстроило такое мнение.
При этом он продолжил развивать тему Крыма, задав собеседнику следующий вопрос: "Приятно ли пользоваться украденным?" Кроме того, журналист несколько раз повторил, будто бы "аннексия" полуострова была "несправедливой" и "вероломной".
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