Русский крейсер против миноносца США: NI спрогнозировал результат столкновения

Что произойдёт, если в открытом море встретится американский эскадренный миноносец Zumwalt ВМФ США и далеко не новый русский крейсер класса "Киров"? Военный обозреватель Кайл Мизоками дал однозначный ответ, и он вряд ли понравится военным из Штатов.

Своими размышлениями Мизоками поделился на страницах издания The National Interest. Он отметил, что линейным крейсерам типа "Киров" уже почти 30 лет. Их вооружение устарело, но до сих пор вполне эффективно. Главное – корабли способны на атаку авианосцев и других крупных вражеских судов.

Обозреватель отмечает колоссальные возможности ПВО "Кирова", солидные габариты, которые сопоставимы с немецким линкором "Бисмарк", и впечатляющее вооружение. У крейсера есть 20 противокорабельных ракет "Гранит", чья дальность полёта составляет почти полтысячи километров со скоростью 2,5 Маха. Имеются 96 ЗРК С-300Ф, 192 зенитно-ракетных комплекса PR95, а также вооружение малой дальности для второй зоны защиты и системы ближнего боя.

Американский Zumwalt может противопоставить этому орудийные системы калибром 155 миллиметров. Дальность стрельбы – до 133 километров, скорость – по выстрелу каждые шесть секунд. У миноносца есть 80 вертикальных шахт для запуска различных ракет: противолодочных ASROC, наземных ударных Tomahawk, а также SM-2, Evolved Sea Sparrow.

Если в открытом море русский крейсер против миноносца США, то исход битвы совсем не очевиден, считает автор. У Zumwalt есть стелс-технология, поэтому обнаружить его будет непросто. "Киров" с вертолётов заметят раньше. Однако этот корабль быстрее движется, а значит, попасть в него трудно. Дело в том, что снаряд Zumwalt преодолеет расстояние за пару минут, но за это время крейсер заметно сдвинется.

"Конечный результат этого сценария ничья. Ни одна из сторон не может точно прицелиться в другую", – сделал вывод эксперт.