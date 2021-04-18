Русский космос меняется: Россия выходит из проекта МКС в 2025 году

Вице-премьер правительства Юрий Борисов объявил о выходе России из проекта МКС к 2025 году. Решение принято в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

С 2025 года Россия выйдет из проекта Международной космической станции и намерена уведомить об этом зарубежных партнеров.

"И честно их предупредить о выходе из МКС с 25 года"

- заявил вице-премьер правительства России Юрий Борисов в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" в воскресенье, 18 апреля.

По его словам, Россия намерена создать свою национальную космическую станцию, так как "МКС серьезно устарела". Борисов отметил, что срок работы МКС после 2024 года будет определен в ходе переговоров, поскольку в основном они уже выработали ресурс. Об этом сообщает радио Sputnik.

Такое решение, по словам Борисова, было принято в ходе совещания под руководством президента Путина в День космонавтики 12 апреля.

МКС эксплуатируется с 1998 года, плановый срок ее работы завершается в 2024 году, однако возможно продление срока ее работы еще на шесть лет.