Русский коктейль: господин президент, власть и СМИ • 36 • Аналитика







Хуже всего, конечно, когда снизу молотят. Это общеизвестно. С одной стороны, вроде бы, когда в дно стучат, явственно понятно, что еще есть куда двигаться по вертикали вниз. Обнадеживает как-то. С другой стороны, смотрим в сторону анормального соседа Украины и понимаем, что их пример натягивать на себя не очень-то приятно.





События прошедшей недели очень четко, думаю, показали Путину, что… Короче, в дно постучали. И здесь, надеюсь, что Владимир Владимирович сделает и выводы, и вводы, поскольку ситуация не торт по многим составляющим.



Вопрос первый. Власть



Ну, про власть написано уже столько, что оскомину набило. Коррупция, коррупция и еще раз коррупция, непрофессионалы, посаженные на царство в губерниях и так далее.



И чем дальше от Москвы, тем это «и так далее» увесистей. Кемерово и Пермь – это вам не Белгород или Воронеж, куда можно на вертолете прошвырнуться. Про Иркутск с Читой и Благовещенск просто молчу.



Факт в том, что ситуация по стране одинакова. Просто где-то ее усиленно маскируют, а где-то всем по фигу, так как до Москвы далеко, и бог даст – Путина не занесет никогда.



Другой вопрос, когда жареный петух клюет и Путина приносит. Вот тогда и получается сплошное мемеканье и бебеканье, как было в Кемерове. Очень, кстати, показательно было. И гримасы Путина на видео — это лучшее подтверждение.



Кемерово – это пример. Помните? Путин вопрошает, почему не проверяли ТРЦ? Так каникулы же от проверок, господин президент… И тут смесь возмущения и понимания от Владимира Владимировича: вы о чем??? Какие каникулы? Мы говорили о НАЛОГОВЫХ каникулах, а не о том, что вообще проверять нельзя!



Дошло, видимо, до президента, кто у него в регионах сидит. И как.



Другой вопрос, что если брать конкретно Путина, то лично у Владимира Владимировича жесточайший кадровый голод. Это видно, чем дальше, тем сильнее. Но здесь увы, сочувствуем, но помочь ничем не можем. Вертикальные лифты не нами угроблены, и систему престолонаследования, как в некоторых губерниях – мы (народ) тоже не вводили.



Но факт очевиден: на местах губернаторы и их дворяне сидят спокойно и творят беспредел общероссийского масштаба. И ничего здесь Путин сделать не сможет, только потому, что у него нет кадров. Да в принципе, если бы и были, саботаж на местах никто не отменял.



Вертикаль власти в конкретно взятой стране построена. И вышибить с мест засевших единороссов просто нереально. По крайней мере, тут нужен кто-то менее либеральный, чем Путин.



Подытоживая все сказанное в адрес региональных властей, замечу только то, что случившееся в Кемерове – не последнее ЧП точно. Будет еще, как раньше было в Перми, Казани, просто потому, что ВСЯ власть на местах такая… За себя. И для себя.



Так что, если цитировать классика, «ты знай, прокуратор, что крови еще будет…».



Вопрос второй. Власть и СМИ



Справедливое возмущение тысяч граждан и просто жителей страны (стоит, думаю, разделять именно так) по поводу всего, что было вылито по кемеровским событиям.



И здесь снова претензии к власти.



Понятно, что за крайне редким исключением СМИ у нас зависимые. И зависят они в первую очередь от владельцев. Это касается всего подряд: газет, радио, телеканалов. Телеканалов – в особенности.



Черт, неужели нельзя просто взять и наладить работу? Вот чтобы просто была работа по освещению событий? Надлежащая.



Ведь не надо быть особо умным, чтобы понимать: информация – это сегодня весьма ценный товар. Кто быстрее и умнее отработал – тот и денег получил, и репутацию поднял. И аудиторию увеличил.



Неужели так сложно понимаем тот факт, что вакуума сегодня не может быть?



Но, если молчите вы, за вас скажут другие. Бандитские сводки Украины. Боевики АТО атакуют... французов!



Не будет четкой, взвешенной и оформленной информации от власти – все будут давиться блогерской брехней. Но как мыши с кактусом – будут колоться, но будут жрать.



Но вакуума уже не будет. Его заполнят эти… доны от пропаганды. И, пока на всех каналах будет идти согласованная и оплаченная программа и реклама, где-то будут тиражировать вранье и фейки.



И все эти «врачи из скорой», «женщины, мужья которых работают в МЧС» и просто желающие срубить на любом деле вакуум заполнят.



И мы, потребители информации, будем захлебываться коричневой густой дурно пахнущей массой. Без вариантов.



И с этой данностью тоже надо что-то делать.



Во властных структурах любого уровня должны быть люди, умеющие не только организовать работу СМИ, но и сами способные к этой работе. Да-да, те самые пресс-службы, которые сегодня представляют собой жалкое и душераздирающее зрелище.



А мы в итоге имеем поток брехни взамен информации.



И вот вам – митинг. И на нем что скандировал народ? «Правды!». Это для начала. А потом начинается уже другая песня.



Требования отставки, причем, немедленной. Для всех виноватых. А виноватых надо назначить здесь же, на митинге.



Знакомо, не правда ли?



А отставив тех, кто виноват, на их место надо назначить народом избранных. И чтобы они, избранные, народу присягу принесли.



Тоже знакомо, да?



Вот только надо ли сегодня такое? Майданное? Слава богу, пока до этого не дошли. Но такими темпами, через пару лет – вполне. Особенно там, куда Путин редко прилетает, а жизнь похуже, чем в Москве.



Но пару слов о наказаниях.



Да, губернатор с поста ушел, замов перед этим уволил, еще кого-то там снимут и кого-то посадят. Все как обычно, впрочем.



Однако, хочется задать такой вопрос: а какое наказание понесут те, кто должным образом не отработал на информационной ниве?



И второй вопрос: как надо оценить усиленную работу по распространению ложной информации у тех, про кого уже было сказано? Что делать, когда против России идёт игра без правил?



Штрафы? Да, огромные, чтобы даже топ-блогер завизжал резаной свиньей. Исправительные работы на полгода? Тюремный срок?



Отнюдь, кстати, не ратую за цензуру. На самом деле, ратую. «За» двумя руками, ибо мне ничего не грозит, во-первых, а во-вторых, чище информпространство будет.



В любом случае начинать с чего-то надо.



Шесть лет – это не так уж и много. Пролетят – не успеем оглянуться. И тут уже, как показало Кемерово и показывает сегодня Волоколамск, «альтернативы нет» может уже не хватить. Ладно, нет альтернативы, но делать все равно что-то надо.



А прогноз такой: если не начать показательное наведение порядка сегодня, завтра доверие может и куда-то испариться. Административный ресурс тут не помощник, потому что сегодняшние «подкрученные» выборы обернутся сами знаете, чем. Митингами и выступлениями. Либо – полной анархией и недоверием.



Пора всем, кто продрался во власть, начинать работать. Не над обеспечением прапраправнуков, не над недвижимостью для тети Шуры в Испании, а на своем месте. Но это же сложно.



Проблема завтра, которое в 2014 начнется. Тут как бы шесть лет всего… Когда стучат, значит, что-то не так, как должно было бы быть. И здесь весь вопрос в том, откуда стучат: сверху, снизу, сбоку.Хуже всего, конечно, когда снизу молотят. Это общеизвестно. С одной стороны, вроде бы, когда в дно стучат, явственно понятно, что еще есть куда двигаться по вертикали вниз. Обнадеживает как-то. С другой стороны, смотрим в сторону анормального соседа Украины и понимаем, что их пример натягивать на себя не очень-то приятно.События прошедшей недели очень четко, думаю, показали Путину, что… Короче, в дно постучали. И здесь, надеюсь, что Владимир Владимирович сделает и выводы, и вводы, поскольку ситуация не торт по многим составляющим.Ну, про власть написано уже столько, что оскомину набило. Коррупция, коррупция и еще раз коррупция, непрофессионалы, посаженные на царство в губерниях и так далее.И чем дальше от Москвы, тем это «и так далее» увесистей. Кемерово и Пермь – это вам не Белгород или Воронеж, куда можно на вертолете прошвырнуться. Про Иркутск с Читой и Благовещенск просто молчу.Факт в том, что ситуация по стране одинакова. Просто где-то ее усиленно маскируют, а где-то всем по фигу, так как до Москвы далеко, и бог даст – Путина не занесет никогда.Другой вопрос, когда жареный петух клюет и Путина приносит. Вот тогда и получается сплошное мемеканье и бебеканье, как было в Кемерове. Очень, кстати, показательно было. И гримасы Путина на видео — это лучшее подтверждение.Кемерово – это пример. Помните? Путин вопрошает, почему не проверяли ТРЦ? Так каникулы же от проверок, господин президент… И тут смесь возмущения и понимания от Владимира Владимировича: вы о чем??? Какие каникулы? Мы говорили о НАЛОГОВЫХ каникулах, а не о том, что вообще проверять нельзя!Дошло, видимо, до президента, кто у него в регионах сидит. И как.Другой вопрос, что если брать конкретно Путина, то лично у Владимира Владимировича жесточайший кадровый голод. Это видно, чем дальше, тем сильнее. Но здесь увы, сочувствуем, но помочь ничем не можем. Вертикальные лифты не нами угроблены, и систему престолонаследования, как в некоторых губерниях – мы (народ) тоже не вводили.Но факт очевиден: на местах губернаторы и их дворяне сидят спокойно и творят беспредел общероссийского масштаба. И ничего здесь Путин сделать не сможет, только потому, что у него нет кадров. Да в принципе, если бы и были, саботаж на местах никто не отменял.Вертикаль власти в конкретно взятой стране построена. И вышибить с мест засевших единороссов просто нереально. По крайней мере, тут нужен кто-то менее либеральный, чем Путин.Подытоживая все сказанное в адрес региональных властей, замечу только то, что случившееся в Кемерове – не последнее ЧП точно. Будет еще, как раньше было в Перми, Казани, просто потому, что ВСЯ власть на местах такая… За себя. И для себя.Так что, если цитировать классика, «ты знай, прокуратор, что крови еще будет…».Справедливое возмущение тысяч граждан и просто жителей страны (стоит, думаю, разделять именно так) по поводу всего, что было вылито по кемеровским событиям.И здесь снова претензии к власти.Понятно, что за крайне редким исключением СМИ у нас зависимые. И зависят они в первую очередь от владельцев. Это касается всего подряд: газет, радио, телеканалов. Телеканалов – в особенности.Черт, неужели нельзя просто взять и наладить работу? Вот чтобы просто была работа по освещению событий? Надлежащая.Ведь не надо быть особо умным, чтобы понимать: информация – это сегодня весьма ценный товар. Кто быстрее и умнее отработал – тот и денег получил, и репутацию поднял. И аудиторию увеличил.Неужели так сложно понимаем тот факт, что вакуума сегодня не может быть?Но, если молчите вы, за вас скажут другие.Не будет четкой, взвешенной и оформленной информации от власти – все будут давиться блогерской брехней. Но как мыши с кактусом – будут колоться, но будут жрать.Но вакуума уже не будет. Его заполнят эти… доны от пропаганды. И, пока на всех каналах будет идти согласованная и оплаченная программа и реклама, где-то будут тиражировать вранье и фейки.И все эти «врачи из скорой», «женщины, мужья которых работают в МЧС» и просто желающие срубить на любом деле вакуум заполнят.И мы, потребители информации, будем захлебываться коричневой густой дурно пахнущей массой. Без вариантов.И с этой данностью тоже надо что-то делать.Во властных структурах любого уровня должны быть люди, умеющие не только организовать работу СМИ, но и сами способные к этой работе. Да-да, те самые пресс-службы, которые сегодня представляют собой жалкое и душераздирающее зрелище.А мы в итоге имеем поток брехни взамен информации.И вот вам – митинг. И на нем что скандировал народ? «Правды!». Это для начала. А потом начинается уже другая песня.Требования отставки, причем, немедленной. Для всех виноватых. А виноватых надо назначить здесь же, на митинге.Знакомо, не правда ли?А отставив тех, кто виноват, на их место надо назначить народом избранных. И чтобы они, избранные, народу присягу принесли.Тоже знакомо, да?Вот только надо ли сегодня такое? Майданное? Слава богу, пока до этого не дошли. Но такими темпами, через пару лет – вполне. Особенно там, куда Путин редко прилетает, а жизнь похуже, чем в Москве.Но пару слов о наказаниях.Да, губернатор с поста ушел, замов перед этим уволил, еще кого-то там снимут и кого-то посадят. Все как обычно, впрочем.Однако, хочется задать такой вопрос: а какое наказание понесут те, кто должным образом не отработал на информационной ниве?И второй вопрос: как надо оценить усиленную работу по распространению ложной информации у тех, про кого уже было сказано?Штрафы? Да, огромные, чтобы даже топ-блогер завизжал резаной свиньей. Исправительные работы на полгода? Тюремный срок?Отнюдь, кстати, не ратую за цензуру. На самом деле, ратую. «За» двумя руками, ибо мне ничего не грозит, во-первых, а во-вторых, чище информпространство будет.В любом случае начинать с чего-то надо.Шесть лет – это не так уж и много. Пролетят – не успеем оглянуться. И тут уже, как показало Кемерово и показывает сегодня Волоколамск, «альтернативы нет» может уже не хватить. Ладно, нет альтернативы, но делать все равно что-то надо.А прогноз такой: если не начать показательное наведение порядка сегодня, завтра доверие может и куда-то испариться. Административный ресурс тут не помощник, потому что сегодняшние «подкрученные» выборы обернутся сами знаете, чем. Митингами и выступлениями. Либо – полной анархией и недоверием.Пора всем, кто продрался во власть, начинать работать. Не над обеспечением прапраправнуков, не над недвижимостью для тети Шуры в Испании, а на своем месте. Но это же сложно.Проблема завтра, которое в 2014 начнется. Тут как бы шесть лет всего… Автор: Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 36 Источник Похожие новости В Америке нет демократии, вообще нет! Русский коктейль: господин президент, власть и СМИ Что делать, когда против России идёт игра без правил?

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