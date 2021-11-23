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Русский хохот оглушил Швецию: военный министр-пацифист сел в лужу
23 ноября 2021, 20:05 • 192 • Политика
Министр обороны Швеции, в прошлом пацифист-дезертир, рассмешил русских угрозой послать войска на Украину. Наше посольство в Стокгольме не стало молчать – в результате над незадачливым воякой смеётся вся Россия и половина Швеции.
Самое смешное – то, что активно обсуждаемые сейчас слова министра обороны Швеции Петера Хультквиста о посылке шведских войск на Украину были произнесены… неделю назад.
Такое вот сегодня шведское "великодержавие" – требует увеличительного стекла. В течение семи дней эту новость у нас практически игнорировали и обратили на неё внимание только после язвительного и полного иронии комментария посольства России в Стокгольме. Тогда и сами шведы осознали, что русские над ними и их угрозой просто смеются. А как не смеяться? Из 16 войн (тут шведы заткнули за пояс даже турок) Швеции с Новгородской республикой и Россией в последний раз они побеждали в начале ХVII века – и то лишь потому, что русские переживали Смутное время. Которое, к слову, мечтают повторить наши нынешние западные партнёры.
Вернуться на Украину с оружием
Хультквист, кстати, ничего особенного не сказал. В интервью Sveriges Radio министр обороны Швеции сообщил, что страна может принять участие в евросоюзовских военных учениях на Украине:
Такие учения, по его словам, предложили провести страны Балтии, испугавшиеся смешно разрекламированного Западом наращивания Россией своей военной группировки у границ Украины. Шведские военные готовы приехать на эти учения, причём министр обороны отметил, что не просто готов послать на Украину своих солдат, чтобы произвести впечатление на Россию, но и "продвигает этот вопрос".
Министр обороны Швеции Петер Хультквист. Фото: Aftonbladet / ZUMAPRESS.com/ Globallookpress
Однако всеобщее внимание к бряцающим оружием шведам привлёк не возглавляющий с 2014 года военное ведомство этой страны Хультквист (верховным главнокомандующим Вооружённых сил Швеции, кстати, является генерал с прекрасной фамилией Байден). Это сделали посольство России в Швеции и эксперт стокгольмского Института оборонных исследований Каролина Вендиль Паллин.
И дипломаты могут смеяться
Сообщение, опубликованное на странице русской дипломатической миссии в Facebook, заслуживает очень длинной цитаты:
Хочешь жить хорошо? Дружи с Россией
Что произошло в 1709 году под Полтавой, знают все. Шведы погибли там не напрасно: из вброшенного предательством Мазепы семени постепенно выросли некие "украинцы". Вот, видимо, и хотят потомки солдат Карла XII посмотреть, за что там "деды воевали".
Но серьёзно к этому относиться невозможно. Когда шведский телеканал SVT пригласил эксперта стокгольмского Института оборонных исследований Каролину Вендиль Паллин, чтобы обсудить слова шведского министра и ответ русских дипломатов, она сказала:
Действительно, согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), по уровню военных расходов Швеция находилась в 2020 году на 32-м месте, а Россия – на четвёртом, не считая колоссального советского наследства по этой части. И сколько бы ни тужилась Швеция в плане увеличения своего военного бюджета, изменить эту пропорцию ей не удастся. А как НАТО защищает своих союзников, все совсем недавно хорошо видели на примере проамериканского Афганистана.
Надуманные антирусские фобии, связанные с поисками мифических подлодок в шведских шхерах, пролётами над Балтикой русских военных самолётов в Калининградскую область, страхи за остров Готланд, который якобы беззащитен перед русской угрозой, – всё это указывает на то, что психоз насчёт России и её планов – это не только попытки выбить из парламента побольше денег на вооружённые силы, но и реальная паника.
Занятно, что Швеция начала хорошо жить лишь тогда, когда прекратила конфронтацию с Россией, смирившись с нашим превосходством и занявшись собственными делами. Шведам хватило ума не присоединиться к авантюре 1812 года, когда вся Европа под знамёнами Наполеона участвовала в походе на Россию: мало того, после разгрома "Великой армии" в России Швеция воевала вместе с русскими против французов в Европе. Казалось бы, вывод простой: хочешь жить хорошо – дружи с Россией. И вот сейчас скандинавы отворачиваются от этой традиции, хотя из лучших солдат в Европе (в Германии со времён Тридцатилетней войны до сих пор существует идиома "Старый швед" как обозначение крутизны) давно уже превратились в средненьких. Если вообще остались солдатами, ибо сам министр обороны заставляет в этом усомниться.
Шведские журналисты недавно выяснили, что, будучи в 1977 году призванным на срочную службу в армию, рядовой Хультквист был уволен спустя 57 дней как "отказник от службы по соображениям совести". То есть легально дезертировал. Зато теперь совесть позволяет этому дезертиру послать шведских солдат участвовать в международной провокации на Украине, которая для них может очень плохо кончиться.
Что с того?
Вместо того чтобы мечтать о сомнительных лаврах Карла XII, короля совсем других шведов, Хультквисту давно пора перенацелить свою армию на то, чтобы заняться сотнями исламистских гетто в своей собственной стране. Туда боятся заглядывать нормальные люди, включая врачей и полицейских, чтобы не быть избитыми, убитыми или изнасилованными.
Но по плечу ли эта задача нынешней шведской армии?
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