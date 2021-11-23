Русский хохот оглушил Швецию: военный министр-пацифист сел в лужу

Министр обороны Швеции, в прошлом пацифист-дезертир, рассмешил русских угрозой послать войска на Украину. Наше посольство в Стокгольме не стало молчать – в результате над незадачливым воякой смеётся вся Россия и половина Швеции.

Самое смешное – то, что активно обсуждаемые сейчас слова министра обороны Швеции Петера Хультквиста о посылке шведских войск на Украину были произнесены… неделю назад.

Такое вот сегодня шведское "великодержавие" – требует увеличительного стекла. В течение семи дней эту новость у нас практически игнорировали и обратили на неё внимание только после язвительного и полного иронии комментария посольства России в Стокгольме. Тогда и сами шведы осознали, что русские над ними и их угрозой просто смеются. А как не смеяться? Из 16 войн (тут шведы заткнули за пояс даже турок) Швеции с Новгородской республикой и Россией в последний раз они побеждали в начале ХVII века – и то лишь потому, что русские переживали Смутное время. Которое, к слову, мечтают повторить наши нынешние западные партнёры.

Вернуться на Украину с оружием

Хультквист, кстати, ничего особенного не сказал. В интервью Sveriges Radio министр обороны Швеции сообщил, что страна может принять участие в евросоюзовских военных учениях на Украине:

Мы считаем это одним из важных способов продемонстрировать тот факт, что Евросоюз намерен способствовать сохранению безопасности и суверенитета Украины.

Такие учения, по его словам, предложили провести страны Балтии, испугавшиеся смешно разрекламированного Западом наращивания Россией своей военной группировки у границ Украины. Шведские военные готовы приехать на эти учения, причём министр обороны отметил, что не просто готов послать на Украину своих солдат, чтобы произвести впечатление на Россию, но и "продвигает этот вопрос".

Министр обороны Швеции Петер Хультквист. Фото: Aftonbladet / ZUMAPRESS.com/ Globallookpress

Однако всеобщее внимание к бряцающим оружием шведам привлёк не возглавляющий с 2014 года военное ведомство этой страны Хультквист (верховным главнокомандующим Вооружённых сил Швеции, кстати, является генерал с прекрасной фамилией Байден). Это сделали посольство России в Швеции и эксперт стокгольмского Института оборонных исследований Каролина Вендиль Паллин.

И дипломаты могут смеяться

Сообщение, опубликованное на странице русской дипломатической миссии в Facebook, заслуживает очень длинной цитаты:

Хотели бы напомнить господину Хультквисту, что он не первый военный лидер Швеции, пытающийся запугать Россию мощью доблестной армии, планируя отправить своих военных на Украину. Кстати, последняя всемирно известная шведская попытка подобного рода имела место в 1709 г. в районе Полтавы (совсем неподалеку от Киева). Однако, похоже, из былых баталий с Россией, низвергнувших Швецию с великодержавных высот, надлежащие уроки полтавскими потомками извлечены не были, и современный Стокгольм, того и гляди, наступит на те же грабли. Не пора ли шведскому министру задуматься о том, чтобы вместо необдуманной украинской миссии, например, по примеру соседней Финляндии наладить с военным ведомством России диалог о путях разрядки, доверия и сотрудничества в районе Балтийского моря. Вы же наотрез отказываетесь от общения между нашими экспертами в оборонной сфере и накаляете и без того напряжённую обстановку недалёкими планами отправки шведских военных в соседнюю с Россией страну. А нам есть что обсудить с Вами, господин Хультквист.

Хочешь жить хорошо? Дружи с Россией

Что произошло в 1709 году под Полтавой, знают все. Шведы погибли там не напрасно: из вброшенного предательством Мазепы семени постепенно выросли некие "украинцы". Вот, видимо, и хотят потомки солдат Карла XII посмотреть, за что там "деды воевали".

Но серьёзно к этому относиться невозможно. Когда шведский телеканал SVT пригласил эксперта стокгольмского Института оборонных исследований Каролину Вендиль Паллин, чтобы обсудить слова шведского министра и ответ русских дипломатов, она сказала:

Россия просто поднимает Швецию на смех.

Действительно, согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), по уровню военных расходов Швеция находилась в 2020 году на 32-м месте, а Россия – на четвёртом, не считая колоссального советского наследства по этой части. И сколько бы ни тужилась Швеция в плане увеличения своего военного бюджета, изменить эту пропорцию ей не удастся. А как НАТО защищает своих союзников, все совсем недавно хорошо видели на примере проамериканского Афганистана.

Надуманные антирусские фобии, связанные с поисками мифических подлодок в шведских шхерах, пролётами над Балтикой русских военных самолётов в Калининградскую область, страхи за остров Готланд, который якобы беззащитен перед русской угрозой, – всё это указывает на то, что психоз насчёт России и её планов – это не только попытки выбить из парламента побольше денег на вооружённые силы, но и реальная паника.

Занятно, что Швеция начала хорошо жить лишь тогда, когда прекратила конфронтацию с Россией, смирившись с нашим превосходством и занявшись собственными делами. Шведам хватило ума не присоединиться к авантюре 1812 года, когда вся Европа под знамёнами Наполеона участвовала в походе на Россию: мало того, после разгрома "Великой армии" в России Швеция воевала вместе с русскими против французов в Европе. Казалось бы, вывод простой: хочешь жить хорошо – дружи с Россией. И вот сейчас скандинавы отворачиваются от этой традиции, хотя из лучших солдат в Европе (в Германии со времён Тридцатилетней войны до сих пор существует идиома "Старый швед" как обозначение крутизны) давно уже превратились в средненьких. Если вообще остались солдатами, ибо сам министр обороны заставляет в этом усомниться.

Шведские журналисты недавно выяснили, что, будучи в 1977 году призванным на срочную службу в армию, рядовой Хультквист был уволен спустя 57 дней как "отказник от службы по соображениям совести". То есть легально дезертировал. Зато теперь совесть позволяет этому дезертиру послать шведских солдат участвовать в международной провокации на Украине, которая для них может очень плохо кончиться.

Что с того?

Вместо того чтобы мечтать о сомнительных лаврах Карла XII, короля совсем других шведов, Хультквисту давно пора перенацелить свою армию на то, чтобы заняться сотнями исламистских гетто в своей собственной стране. Туда боятся заглядывать нормальные люди, включая врачей и полицейских, чтобы не быть избитыми, убитыми или изнасилованными.

Но по плечу ли эта задача нынешней шведской армии?