Русский хит 90-х покорил американцев: "Крошку мою" они запомнят надолго

Какие гуляния без "Руки вверх!"? Конечно, никаких, даже если праздник отмечается за океаном. Знаменитая российская хоккейная четвёрка - Кучеров, Василевский, Сергачёв и Волков - жарко отметили победу "Тампа Бэй" в Кубке Стэнли, устроив американцам настоящую "русскую дискотеку 90-х".

Видеозаписью с празднования поделился в Инстаграме автор песни, лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков. В ролике можно увидеть, как наши ребята в майках с символикой Кубка Стэнли приплясывают на борту катера под до боли знакомую мелодию хита "Крошка моя". А с берега им аплодируют сотни американцев.

"Крошка моя" звучит на всю Флориду! - подписал пост Жуков. - Вот это праздник!! Вот это по-нашему!"

Посмотреть эту публикацию в Instagram "КРОШКА МОЯ" звучит на всю Флориду! Вот это праздник!! Вот это по-нашему! “Тампа-бэй” взяли Кубок Стэнли!!! А какие гуляния без “Руки Вверх”?!;)))) Russian four, парни, вы крутые! ПОЗДРАВЛЯЮ!!! @nikitakucherov86 @andreivasilevskiy88 @volkov.83 @sergach98 Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov) 1 Окт 2020 в 2:53 PDT

Артист поздравил русских парней с победой: "Russian four, парни, вы крутые!", отметив в комментариях аккаунты всех четверых. Михаил Сергачёв прокомментировал пост словами: "Легенда!"

Другие комментаторы рассказали, что в США, да и в любой другой стране мира, всегда можно услышать песни "Руки вверх!": "Да! Живу в Майами и постоянно слушаю ваши песни, и громко их включаю", - призналась одна из подписчиц.

Напомним, 30 сентября "Тампа Бэй Лайтнинг" при самом активном участии русских хоккеистов одержала победу над "Далласом" в шестом матче финала и завоевала второй в своей истории Кубок Стэнли. Эта победа не состоялась бы без результативной передачи Никиты Кучерова и 20 сэйвов Андрея Василевского.

Кстати, Сергей Жуков тоже не сидит без дела: музыкант скоро появится на киноэкранах. Как узнала "Экспресс газета", лидер самой популярной группы 90-х исполнит роль странного лохматого персонажа в фильме "Евгенич". Жуков также выступит в качестве продюсера комедии, а его партнёрами по съёмкам станут Ольга Бузова и Владимир Сычёв.