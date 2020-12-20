Русский Харьков достойно ответил украинизаторам

В преддверии теперь уже узаконенной тотальной украинизации исконно русская первая столица Украины преподнесла киевским реформаторам и местным радикалам неприятный сюрприз.Как известно, уже с 16 января вся сфера обслуживания на Украине должна перейти на государственный язык. Исключений не предусматривается и штрафы за нарушение, то есть за общение на русском обещают внушительные. На тот факт, что большая часть населения страны – русскоговорящие, новая-старая власть попросту забила, нарушив при этом ещё парочку международных конвенций в придачу к уставам украинской конституции.Больше всего по поводу насильственного навязывания не популярного в регионе языка, как несложно догадаться, бунтует Харьков. И недавно местное подполье еще разок напомнило киевским маргиналам всех сословий, что так просто первая столица не сдастся. Пару дней назад неизвестные распространили по всему городу листовки с призывами к горожанам не забывать, что они – русские люди, а не нацменьшинство, как это утверждает опустившийся до хуторского уровня Киев.Лозунги, распечатанные на простой белой бумаге, радуют глаз не только некой эталонной грамотностью, но и своим глубинным смыслом: «Харьков – русский город», «Инородцам кольчугой звенит русская речь», «Не позволяйте себе забыть, кто вы есть. Вы – русские, великий народ». Много ещё было воззваний в таком духе, и они знатно прижгли пятые точки националистическому меньшинству и представителям власти.Местные пропагандистские СМИ принялись тут же вбрасывать, что, харьковчане сами якобы возмущены этой акцией и с негодованием срывают листовки, расклеенные повсеместно. Подпевалы нацистского режима пытаются высмеять саму акцию, по традиции, упоминая мифических агентов Кремля. Но сама истерика власть имущих и их подстилки в медиа легла как бальзам на душу коренным жителям Харькова, которые явно не собираются подчиняться шовинистским законам и уж тем более забывать о своих корнях.