Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Угрожавший Путину украинский журналист обиделся и сорвался на Шойгу
Крысы испугались? Украинская власть спешно уничтожает всю документацию по Донбас...
Крылатую фразу года сказал Путин. "Чуть длиннее, чем у Лаврова, но..."
"Тысячи смертей за неделю": Русская, уехавшая в Германию, показала нас...
Главная / Украина

Русский Харьков достойно ответил украинизаторам

20 декабря 2020, 20:25  •  416 • Украина

В преддверии теперь уже узаконенной тотальной украинизации исконно русская первая столица Украины преподнесла киевским реформаторам и местным радикалам неприятный сюрприз.

Как известно, уже с 16 января вся сфера обслуживания на Украине должна перейти на государственный язык. Исключений не предусматривается и штрафы за нарушение, то есть за общение на русском обещают внушительные. На тот факт, что большая часть населения страны – русскоговорящие, новая-старая власть попросту забила, нарушив при этом ещё парочку международных конвенций в придачу к уставам украинской конституции.

Больше всего по поводу насильственного навязывания не популярного в регионе языка, как несложно догадаться, бунтует Харьков. И недавно местное подполье еще разок напомнило киевским маргиналам всех сословий, что так просто первая столица не сдастся. Пару дней назад неизвестные распространили по всему городу листовки с призывами к горожанам не забывать, что они – русские люди, а не нацменьшинство, как это утверждает опустившийся до хуторского уровня Киев.

Лозунги, распечатанные на простой белой бумаге, радуют глаз не только некой эталонной грамотностью, но и своим глубинным смыслом: «Харьков – русский город», «Инородцам кольчугой звенит русская речь», «Не позволяйте себе забыть, кто вы есть. Вы – русские, великий народ». Много ещё было воззваний в таком духе, и они знатно прижгли пятые точки националистическому меньшинству и представителям власти.

Местные пропагандистские СМИ принялись тут же вбрасывать, что, харьковчане сами якобы возмущены этой акцией и с негодованием срывают листовки, расклеенные повсеместно. Подпевалы нацистского режима пытаются высмеять саму акцию, по традиции, упоминая мифических агентов Кремля. Но сама истерика власть имущих и их подстилки в медиа легла как бальзам на душу коренным жителям Харькова, которые явно не собираются подчиняться шовинистским законам и уж тем более забывать о своих корнях.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



416
Источник
Похожие новости
19 декабря 2020, 21:30
Крысы испугались? Украинская власть спешно уничтожает всю документацию по Донбассу
19 декабря 2020, 19:40
Зеленский станет последним президентом Украины
20 декабря 2020, 01:10
Авиация США начнёт базирование на Украине «для защиты»
20 декабря 2020, 05:45
Зеленский не понимает желания украинцев использовать вакцину из России
20 декабря 2020, 01:10
Украина единственная в мире согласилась на роль подопытного кролика американской военщины
19 декабря 2020, 05:55
«Крым превращают в ядерный полуостров» – Украина и Турция собрали заседание
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 декабря 2020, 08:50
Камо грядеши, Украина?
17 декабря 2020, 00:45
Минобороны России оборвало враньё Пашиняна о миротворцах в Карабахе
16 декабря 2020, 12:50
Что помирит Украину и Россию: Эксперт из Незалежной объяснил двумя словами
14 декабря 2020, 00:20
Кравчук: в ближайшее время Украина применит силу против «слабой России»
16 декабря 2020, 00:00
Собчак "напрыгнула" на Соловьёва из-за Навального: Телеведущий кинул "ответку" с крабами
20 декабря 2020, 04:50
Больше 200 детей сгорели заживо: Разведчик разоблачил "горбачёвское враньё" о ЦРУ
15 декабря 2020, 14:50
Вслед за харьковскими сёлами, свой собственный государственный флаг подняли и в Львовской области
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.