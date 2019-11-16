Русский как ступень в будущее

Русский мир сегодня – это около 300 миллионов человек, и оставлять их без духовного окормления, без культурной поддержки нельзя

Не так давно президент РФ предложил вывести русский язык из сферы представлений об «оружии», поскольку оружие направлено на разрушение, а потенциал русского языка расходуется исключительно на созидание.

Русский язык является одним из самых ассимилирующих, максимально воспринимающим все «полезности» иностранной речи. Русский берёт лучшее и затем, обкатав в гальке народной речи, не позволяет отличить заимствованное от исконного. В этом исключительная гибкость русского языка, столь важная для взаимопонимания между странами и людьми. О достоинствах русского языка можно говорить бесконечно.

А как смотрят на русский язык в бывших республиках Советского Союза? Да очень просто. Государства, возникшие на месте бывшего СССР, строятся, перечёркивая своё недавнее прошлое.

Сейчас население четырнадцати бывших советских республик равно населению Российской Федерации, но постоянно используют русский язык на работе, в школе, в быту всего около 60 миллионов человек. Ещё 39,5 млн человек владеют русским пассивно (понимают его, но не используют как средство коммуникации). Почти 38 миллионов граждан постсоветских государств уже русским языком не владеют.

«Призрак коммунизма», когда-то бродивший по Европе, сейчас пугает многих наших бывших соотечественников, особенно тех, кто не понимает, что прошлого в его чистом виде не вернуть. В Узбекистане, например, этот призрак напугал так сильно, что там перешли на латиницу. Ничего доброго из этого не вышло: произошёл частичный разрыв связей между параллельно развивавшимися языками – узбекским и русским. В 1993 году в Узбекистане была проведена реформа, после которой многие дети, особенно в глубинке, не могли читать по-узбекски, если запись была сделана на кириллице, а взрослые и старики не могли прочесть узбекский текст, написанный на латинице. Так возникает опасность утраты культурного наследия; неофициально в ранг второго языка возводится английский, но типичны случаи, когда на узбекско-английском бланке пишут по-русски... Политический жест Ташкента с латиницей остался неоценённым реверансом в сторону Запада.

Сейчас в постсоветском мире налицо две тенденции. С одной стороны, мощная культурная эманация русского языка, впитавшего всё величие русской культуры, задаёт вектор углубления интеграции, развития двусторонних и многосторонних связей, повышения уровня межгосударственных отношений. С другой стороны, то там, то здесь политики хватаются за шулерскую карту национализма, который пустил ростки во всех постсоветских республиках. Это усугубляет дезинтеграцию, и мы видим, как национализмы укореняются на всём пространстве бывшего СССР

Подходы к использованию русского языка сильно различаются в странах с малым и большим количеством русских. Если в Белоруссии, Казахстане, Украине, Молдове ещё остаются возможности для получения высшего образования на русском языке, порой достаточно широкие, то в Туркменистане (2% русских) запрещена даже реклама российских образовательных услуг. В Азербайджане (1,5%), Грузии (1,5%) и Таджикистане (1%) русский язык сдаёт свои позиции из-за исчезновения педагогов-русистов.

Фото: ИноСМИ

Литовский язык к русскому ближе латышского, не говоря уже об эстонском, но Литву увели в чужой стан. В Литве нынче не знать русский язык – модно. Год назад британский журнал мод Vogue обратил внимание на коллекцию литовских модельеров, запустивших брэнд одежды Ya ne govoryu po russki. Учитывая, что не все жители Евросоюза знают о существовании Литвы, а журнал Vogue лет на сто старше литовской независимости, такое внимание «патриотам Литвы» польстило. Впрочем, настоящие патриоты Литвы хорошо знают свои корни и понимают перспективы развития небольшой туристической и транзитной страны по соседству с огромным рынком.

В Латвии самый большой процент русских, и понятно, что русский язык повышает конкурентоспособность каждого отдельно взятого латыша, что мир глобален, что отсидеться в национальных норках не получится, однако понимание этого в латвийское общество не приходит.

Только Беларусь придала русскому языку статус государственного, но тут всё понятно: по данным белорусского социолога Андрея Ардаматского, менее 3% жителей Белоруссии общаются в быту по-белорусски – остальные говорят по-русски.

На ином полюсе Грузия. Русский язык молодёжь Грузии не знает, но можно ли утверждать, что знать она его не хочет? В конце концов, в обращении со столь тонкой матрицей, как язык, практически всё зависит от официальной позиции.

Есть данные, что на русском языке обучаются 75% детей в Белоруссии, 41% – в Казахстане, 25% – на Украине, 23% – в Кыргызстане, 21% – в Молдове, 7% – в Азербайджане, 5% – в Грузии, 2% – в Армении. При этом во всех странах бывшего СССР число часов, отведенных на изучение русского языка в школьных учебных планах, продолжает сокращаться.

Всё это резко контрастирует с положением русского языка в остальном мире. Тут русский был и всегда будет на подъёме. В этом есть великая заслуга классиков русской литературы XIX века. Советская культура хотя и произвела фигуры мирового масштаба, в целом оставалась герметичной и мало кому в мире была понятна. А вот наследие «великих русских» признано всем западным миром.

Русский мир сегодня – это около 300 миллионов человек, и оставлять их без духовного окормления, без культурной поддержки нельзя. Россия продолжает укреплять позиции русского языка за рубежом. В 2011 году была принята Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2011-2015 годы с общим объёмом финансирования 2 526,66 млн рублей. Курсы русского работают в 56 странах ближнего и дальнего зарубежья на базе 63 представительств. Ежегодно русскому учатся около 16 тысяч человек.

Фото: РГУ им. С. Есенина

С 2015 года программу «Послы русского языка» реализует Институт русского языка имени А. С. Пушкина при поддержке Минобрнауки и Россотрудничества. «Послы» уже потрудились так, что некоторых молодых преподавателей зовут в страны, ранее не входившие в проект. Один из опросов, проведённых в Китае, говорит о том, что 74% молодых людей там хотели бы учить русский язык.

Вместе с тем официально поддерживаемая русофобия пропитывает сознание западного обывателя. Довольно распространено представление о русских как о мафиози – со всем набором сопутствующих пропагандистских штампов. Однако сама материя русского языка убеждает: русский – значит отрицающий несправедливость, культурный, тонко чувствующий смысловые оттенки человек. И с чувством юмора, конечно.

Ещё в июне 2014 года был образован Совет при Президенте по русскому языку. Перед Советом были поставлены вполне определённые задачи. Российские СМИ об этом мало говорят или не говорят вовсе – и вот тут уже не до юмора. Задачи-то серьёзные, и очень не хочется, чтобы они утонули в море непрофессионализма и бюрократии – этих внутренних врагов России.

А что касается врагов внешних, «клеветников России» (А.С. Пушкин), то их русофобия обладает интересным свойством. К ней привыкаешь, понимая, что записных воителей антирусского лагеря, бросающих свою личную никчемность на алтарь геополитических битв, не переубедить. Иногда на них просто не надо обращать внимания. История всё расставит по местам; правда, как вода, свой путь найдёт. И поможет в этом именно русский язык.