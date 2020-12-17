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Русский Иван переполошил англичан: Симпатичный, хорошо воспитанный... и с микрочипом

17 декабря 2020, 19:05  •  85 • В мире
Жители английского Саутгемптона встревожены: в городе появился крайне загадочный Иван. О нём известно лишь то, что он из России. На вопросы отвечает молчанием, при этом симпатичен, хорошо воспитан и... снабжён микрочипом.
Необычный иностранец переполошил весь Саутгемптон: по улицам британского города ходит неизвестный... кот. Вначале сердобольные местные жители, обнаружившие шикарного пушистого котофея, просто подкармливали его, но с наступлением холодов забеспокоились, перенесёт ли животное зиму.
Тогда неравнодушные граждане обратились в местный центр защиты животных. Кота осмотрели и нашли в его теле микрочип. Информацию просканировали, но узнали немногое: лишь то, что кот прибыл из России. Каким образом он попал в Британию, остаётся неясным, но горожане уверены, что пушистик сбежал от одного из русских богачей, которые в последнее время облюбовали берега Туманного Альбиона.
Так или иначе, кота нарекли Иваном и теперь ищут ему хозяев. Сейчас он живёт в приюте и красуется в объявлениях в соцсетях, а местные жители переживают за "Ванечку" и каждый день справляются о его судьбе, пишет Daily Mail.
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