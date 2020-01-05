Русский истребитель с лазерной пушкой стал частью мечты американского журнала Military Watch

Перспективные боевые самолёты будущего стали темой материала американского журнала Military Watch. Авторы размышляли, какими могут быть русские машины. Первым попытались описать перспективный бомбардировщик ПАК ДА. По версии Military Watch, ПАК ДА должен стать ответом России на американский B-21 Raider. Ещё одним конкурентом русского авиационного комплекса называют китайца H-20. По всей видимости, ПАК ДА сможет использовать большой спектр боеприпасов. В том числе бомбардировщик оснастят гиперзвуковыми ракетами, размышляют авторы материала.

Дальше говорят о русском истребителе МиГ-41. По всей видимости, он станет неким симбиозом лучших качеств перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31. При этом "украсят" машину технологиями нового поколения. Таким образом, МиГ-41 станет настоящей угрозой для спутников, полагают в Military Watch.

По всей видимости, Россия будет работать над МиГ-29, продолжают авторы. Однако это уже ветвь материала о гипотетических моделях. Предполагается, что в МиГ-29 интегрируют технологии более совершенного МиГ-35. Например, поменяется двигатель, а также появится "обвес" для применения более современного вооружения.

Вероятно, и дальше будут совершенствовать русский Су-57, к слову, это и без того новейшая машина. Авторы Military Watch считают, что очередная модернизация позволит отнести стелс-истребитель к шестому поколению. И, по всей видимости, в новой своей версии Су-57 получит лазерное оружие и управляться будет искусственным интеллектом.

Наконец, последний в списке гипотетического переоснащения - сверхзвуковой истребитель вертикального взлёта и посадки Як-141. Это советская машина, чей преемник получит, по версии Military Watch, радар с активной фазированной антенной решёткой и возможность применения новых боеприпасов.