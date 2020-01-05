Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Михаил Делягин. Сталин и глобальные финансовые элиты
"Американцы уже начали войну": Ждите мести за убийство генерала Сулейм...
"Белорус! Иди к нам сдаваться!" Переговоры Москвы и Минска о нефти ста...
План действий: какие законопроекты подготовит правительство России в 2020 году
Главная / Политика

Русский истребитель с лазерной пушкой стал частью мечты американского журнала Military Watch

05 января 2020, 02:24  •  46 • Политика
Авторы журнала Military Watch представили версию мечты о русском вооружении, частью которой стали несколько российских боевых самолётов будущего. Интересно, что рассказывали авторы материала не только о существующих моделях, но и о гипотетических. Например, представили новую версию модернизации русского истребителя Су-57 с лазерной пушкой и искусственным интеллектом.
Перспективные боевые самолёты будущего стали темой материала американского журнала Military Watch. Авторы размышляли, какими могут быть русские машины. Первым попытались описать перспективный бомбардировщик ПАК ДА. По версии Military Watch, ПАК ДА должен стать ответом России на американский B-21 Raider. Ещё одним конкурентом русского авиационного комплекса называют китайца H-20. По всей видимости, ПАК ДА сможет использовать большой спектр боеприпасов. В том числе бомбардировщик оснастят гиперзвуковыми ракетами, размышляют авторы материала.
Дальше говорят о русском истребителе МиГ-41. По всей видимости, он станет неким симбиозом лучших качеств перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31. При этом "украсят" машину технологиями нового поколения. Таким образом, МиГ-41 станет настоящей угрозой для спутников, полагают в Military Watch.
По всей видимости, Россия будет работать над МиГ-29, продолжают авторы. Однако это уже ветвь материала о гипотетических моделях. Предполагается, что в МиГ-29 интегрируют технологии более совершенного МиГ-35. Например, поменяется двигатель, а также появится "обвес" для применения более современного вооружения.
Вероятно, и дальше будут совершенствовать русский Су-57, к слову, это и без того новейшая машина. Авторы Military Watch считают, что очередная модернизация позволит отнести стелс-истребитель к шестому поколению. И, по всей видимости, в новой своей версии Су-57 получит лазерное оружие и управляться будет искусственным интеллектом.
Наконец, последний в списке гипотетического переоснащения - сверхзвуковой истребитель вертикального взлёта и посадки Як-141. Это советская машина, чей преемник получит, по версии Military Watch, радар с активной фазированной антенной решёткой и возможность применения новых боеприпасов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



46
Источник
Похожие новости
05 января 2020, 02:24
Русский истребитель с лазерной пушкой стал частью мечты американского журнала Military Watch
04 января 2020, 19:54
"Белорус! Иди к нам сдаваться!" Переговоры Москвы и Минска о нефти стали темой карикатуры Deutsche Welle
04 января 2020, 16:39
"Все ждут приказа": Иран привел в боевую готовность ракетные войска и авиацию
04 января 2020, 16:39
"О чем ты думал?" Трамп пропустил звонок Путина и криком напомнил, почему для России он всегда на связи - Business Insider
04 января 2020, 14:39
Правительство планирует в 2020 году разработать 230 законопроектов
04 января 2020, 14:39
Путин поднимет проблему снижения доходов населения в послании Федеральному собранию
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 января 2020, 00:56
Адвокаты Дугарь подают на меня в суд
05 января 2020, 02:09
«Перспективы у процесса туманные»: кому выгодно затягивание импичмента Трампа
05 января 2020, 02:24
"Мы объявляем джихад и мобилизацию": Маршал Хафтар готовится к наступлению ...
05 января 2020, 02:24
Вжавшись и стоя на коленях: Как иранцы проучили американских солдат напомнили в Сети
05 января 2020, 02:24
"Грубое нарушение международного права": Лавров в беседе с Помпео осудил уб...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 декабря 2019, 07:54
Договаривались три дня: Россия и Украина подписали мировое соглашение по газу
30 декабря 2019, 09:39
«Это был страшный сон»: жизнь семьи Перчиковых после медийного скандала и травли в сети
04 января 2020, 06:54
Почему у нас ракеты падают, а самолёты не получаются
30 декабря 2019, 17:54
Олег Царев: Зеленский теряет контроль над страной, и в Раде у него дела плохи
01 января 2020, 00:54
"Можно договариваться": Медведев заявил о "компромиссе" с транзитом газа. Политолог - о "поражении" России
02 января 2020, 12:39
"Осмыслить запредельные зверства": Попытавшемуся оправдать "антисемитскую сволочь" раввину дали совет
04 января 2020, 06:54
Кому навредил упавший пиар-истребитель?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.