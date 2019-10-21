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Русский истребитель-"молния" напугал НАТО и остался непревзойдённым на десятки лет - We Are The Mighty

21 октября 2019, 19:54  •  137 • Политика
МиГ-25 остался непревзойдённой машиной на долгие десятилетия. Истребитель-"молния" напугал НАТО и не сбавлял обороты, ставя один рекорд за другим.
Русский МиГ-25 должен был стать достойным противником самого быстрого американского стратегического самолёта-разведчика SR-71 Blackbird ("Чёрный дрозд"). Так и произошло. По скорости он всегда превосходил всех возможных соперников. Даже сегодня он остаётся "молнией", как бы уничижительно о самолёте ни высказывался автор We Are The Mighty. Он называет МиГ-25 "грузовым фургоном".
Несмотря на очевидную победу МиГ-25 в воздухе, сегодня это, пожалуй, самый одинокий истребитель. Дело в том, что ближайший конкурент - XB-70 Valkyrie пал ещё после 1966 года: когда на испытаниях произошла трагедия, проект свернули. И теперь, в отсутствие главного соперника, задачей МиГ-25, помимо перехватов, оказалось ещё и завоевание превосходства в небе.
Автор материала на страницах We Are The Mighty восхищается характеристиками русской машины, которая разгоняется до 3000 км/ч запросто и до 3400 км/ч, если пилоты готовы рискнуть. А также добавляет: за свою историю машина поставила 29 мировых рекордов. Всё это, откровенно говоря, напугало и США, и других членов НАТО, отмечает автор.
В 1976 году, когда русский МиГ-25 в Японию угнал лётчик ВВС Виктор Беленко, американцы его изучили и решили не соревноваться. Признали, что по скорости и высоте МиГ-25 обгоняет всех, однако уступает из-за устаревшей РЛС. Впрочем, позже и РЛС была переделана, а самолёт и сегодня остаётся самым быстрым в мире истребителем. Просто врагов на высоте у него не осталось.

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