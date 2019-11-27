Русский глобальный проект и восстановление русской империи • 114 • Аналитика

Россия до недавнего времени была одной из двух мировых сверхдержав и сейчас медленно возрождает свое могущество. По своей сути она является имперской державой и иначе существовать не может. Вся история государства российского — это циклы расширения и сжатия по своим границам. Приращение территорий производилось не захватом колоний на далеких континентах, а путем интеграционных процессов вдоль пограничья с другими народами без их ассимиляции и стремлением сохранить самобытность и образ жизни присоединенных к империи народов.



Принципы формирования российской империи

Россия всегда была своеобразной империей, метрополия не грабила свои провинции, а наоборот развивала их за счет ресурсов метрополии. Это позволило сформировать мощную русскую цивилизацию, принципиально отличающуюся от западной, в основе которой лежали совершенно другие ментальные ценности.





В основу русской цивилизации было положено православие, и это не случайно. Уклад и образ жизни русского народа носил общинный характер на основе коллективизма, способствующего объединению индивидов в выработке принципов своего жизнеустройства. Православие отвечало коллективистским устремлениям населения и способствовало консолидации общества, в котором общественные интересы превалировали над интересами личности.



Обычаи и традиции народов западной цивилизации базировались на индивидуализме и приоритете личных целей. Отличался и менталитет этих народов, им был свойственен культ личного богатства, а народам русской цивилизации — культ достатка. Соответственно, в основу западной цивилизации был положен католицизм, исповедующий культ личности над обществом.



Так с течением времени сложились две христианские цивилизации с разными основополагающими принципами и устремлениями, западная стала наследницей Римской империи с римским правом, индивидуализмом и стремлением покорить и ассимилировать другие народы, а русская приняла наследие Византийской империи с общинным устройством и стремлением не покорять, а инкорпорировать другие народы с сохранением их традиций, культуры, религии и уклада жизни. Попытки российской элиты в разные исторические периоды интегрировать Россию в западную цивилизацию не получали поддержки в обществе и заканчивались провалом. Мы слишком разные для совместного проживания.



В связи с принципиально отличающимися цивилизационными кодами и цивилизационными ценностями между двумя цивилизациями всегда было соперничество за влияние в мире и жесткое противостояние, нередко выливавшееся в кровопролитные войны, отсюда и стремление Запада любыми путями покорить строптивого соперника.



Советский имперский проект

Соперничество резко ужесточилось с созданием советской империи, в основу государственной идеологии которой был положен коммунизм, не прижившийся на Западе. Коммунизм базировался на коллективизме, не воспринимаемом индивидуалистическим западным обществом, и нашел благодатную почву в русском обществе, которое предложило народам более привлекательную альтернативу мироустройства.



С развалом Союза окраинные народы империи начали разбегаться по своим национальным углам. Вместо имперской идеологии коммунизма все окраины охватил местный убогий национализм, повсеместно приведший к деградации местечковой государственности и обнищанию народов. В России, как ни пытались навязать национализм, он не прижился, так как русский народ по своему духу имперский, национализм слишком мелок для него и ограничивает его стремление к размаху действий и простору.



Русская цивилизация вошла в затяжной цикл сжатия, обществу не была предложена новая имперская идея, и российская государственность также начала деградировать и потеряла привлекательность для своих бывших окраин. С утверждением во власти команды Путина с явно имперскими взглядами и интересами Россия начала постепенно возрождаться и восстанавливать свою силу. Это сразу же не понравилось западным соперникам и они начали войну по дискредитации России и ограничении ее возможностей развития и расширения. Особенно это проявилось после сочинской олимпиады, госпереворота в Киеве и дела Скрипалей, когда даже поводы для обвинения России в гегемонизме и экстремизме уже перестали искать.



После распада советской империи силы России оказались серьезно подорваны, она потеряла значительные территории, и возродить имперскую мощь и влияние можно только с возвратом этих территорий. Возвращать их силой оружия никто не собирается, хотя у России для этого имеется достаточная военная мощь, но такие действия чреваты серьезными осложнениями и международной изоляцией. Бывшие советские окраины сами должны захотеть вернуться в лоно русской цивилизации, а для этого она должна стать для них привлекательной в политическом, экономическом, военном и гуманитарном аспектах. Все это только подтверждает, что России придется реализовывать свой интеграционный проект по возвращению бывших советских республик.



Возрождение русского имперского проекта

Такого проекта у России просто не может не быть, поскольку сейчас в мире сформировались четыре центра силы: США, Евросоюз, Китай и Россия. Все они реализует свои интеграционные проекты, конкурирующие между собой. При этом все проекты российских конкурентов охватывают территории бывших советских республик, являющихся сферой российских национальных интересов. В связи с этим промедление России в продвижении своих интеграционных проектов на ранее утерянные территории может привести к освоению их другими центрами силы и интеграции их в другие, не исключено что враждебные интеграционные объединения. В этом случае Россия может потерять возможность вернуть их в будущем, и, ослабленная, сама станет добычей других центров силы в виде сырьевого придатка.



Для успешной реализации российского интеграционного проекта в первую очередь необходимо вернуть России статус экономически мощной державы и обеспечить промышленную, финансовую и торговую экспансию на сопредельные территории, без чего не может быть и речи об имперском могуществе.





В этом направлении в России в последние годы усиленно работают, накапливаются финансовые ресурсы, развернуто масштабное инфраструктурное и промышленное строительство, и экономика страны начинает уходить от сырьевой зависимости. Россия медленно встает с колен и готовится к жесткому отстаиванию своих национальных интересов. Хотелось бы большего, но даже в российских верхах прозападное либеральное крыло сопротивляется интеграции постсоветских стран и стремится в своих корыстных интересах втянуть Россию в западную цивилизацию. Страны Запада делают все возможное для сдерживания российских интеграционных процессов, устраивая провокации и перевороты в постсоветских странах и навязывая там во власти своих марионеток.



Интеграция Украины и Белоруссии

Следует отметить, что два постсоветских славянских государства, Украина и Белоруссия, в русском глобальном проекте занимают главенствующую роль, и без их возвращения не может быть и речи о возрождении русской цивилизации. Их потеря нанесла колоссальный урон России и фактически разрушила русскую цивилизацию.



Наиболее далеко Запад продвинулся на Украине, с помощью компрадорской украинской элиты он вывел Украину из сферы влияния России, создал на ее территории антироссийский плацдарм, спровоцировал гражданскую войну на Донбассе и, введя масштабные санкции против России, пытается ослабить ее и изолировать.



Российское руководство, проиграв Западу первый раунд борьбы за Украину, пытается сейчас с помощью Минских соглашений не допустить окончательного ухода Украины в западную цивилизацию. В связи с этим Россия не признает независимость Донбасса, он нужен в качестве троянского коня для разрушения неонацистского режима на Украине изнутри и в качестве локомотива для возврата украинского общества в родные пенаты. Германия в региональных штанишках. Где место Берлина в глобальной политике?



Донбасс на условиях соглашений в Украину никогда не войдет. С помощью Минских соглашений можно будет только признать его международную субъектность, и он должен стать второй альтернативной Украиной, которая будет добиваться ликвидации неонацистского киевского режима и объединения большинства регионов под донбасскими знаменами с дальнейшей реинтеграцией в русскую цивилизацию.



С Белоруссией также не все просто, белорусская элита во главе с Лукашенко против интеграции, поскольку боится потерять свою власть. Для «вразумления» к ним был направлен Бабич, который доходчиво объяснил им, что от них ждут и чем может закончиться сопротивление интеграции. Им дали немного времени на раздумье, после которого, по всей видимости, начнутся не уговоры, а реальные интеграционные процессы.



Возвращение всего постсоветского пространства

Помимо славянских республик, должна решаться проблема интеграции Закавказья, Средней Азии и Молдавии, но это уже следующий этап интеграции, прежде всего должны быть решены проблемы по возвращению Украины и Белоруссии. Россия не признала независимость Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья и Донбасса, ей в долгосрочной перспективе нужны не ошметки недоношенных государств, а все постсоветское пространство. Это трудный и длительный путь, полный испытаний и трагедий для жителей этих регионов, но его придется пройти.



Россия приближается к очередному циклу расширения, и процесс реинтеграции постсоветского пространства и реализации глобального русского проекта требует стратегических долгосрочных действий по подготовке бывших советских республик к объединению в русскую цивилизацию. Не обойтись без кардинального подъема российской экономики и создания привлекательного образа России, а также целенаправленных действий на международной арене по обоснованию и продвижению российских национальных интересов на территории постсоветского пространства. Россия до недавнего времени была одной из двух мировых сверхдержав и сейчас медленно возрождает свое могущество. По своей сути она является имперской державой и иначе существовать не может. Вся история государства российского — это циклы расширения и сжатия по своим границам. Приращение территорий производилось не захватом колоний на далеких континентах, а путем интеграционных процессов вдоль пограничья с другими народами без их ассимиляции и стремлением сохранить самобытность и образ жизни присоединенных к империи народов.Россия всегда была своеобразной империей, метрополия не грабила свои провинции, а наоборот развивала их за счет ресурсов метрополии. Это позволило сформировать мощную русскую цивилизацию, принципиально отличающуюся от западной, в основе которой лежали совершенно другие ментальные ценности.В основу русской цивилизации было положено православие, и это не случайно. Уклад и образ жизни русского народа носил общинный характер на основе коллективизма, способствующего объединению индивидов в выработке принципов своего жизнеустройства. Православие отвечало коллективистским устремлениям населения и способствовало консолидации общества, в котором общественные интересы превалировали над интересами личности.Обычаи и традиции народов западной цивилизации базировались на индивидуализме и приоритете личных целей. Отличался и менталитет этих народов, им был свойственен культ личного богатства, а народам русской цивилизации — культ достатка. Соответственно, в основу западной цивилизации был положен католицизм, исповедующий культ личности над обществом.Так с течением времени сложились две христианские цивилизации с разными основополагающими принципами и устремлениями, западная стала наследницей Римской империи с римским правом, индивидуализмом и стремлением покорить и ассимилировать другие народы, а русская приняла наследие Византийской империи с общинным устройством и стремлением не покорять, а инкорпорировать другие народы с сохранением их традиций, культуры, религии и уклада жизни. Попытки российской элиты в разные исторические периоды интегрировать Россию в западную цивилизацию не получали поддержки в обществе и заканчивались провалом. Мы слишком разные для совместного проживания.В связи с принципиально отличающимися цивилизационными кодами и цивилизационными ценностями между двумя цивилизациями всегда было соперничество за влияние в мире и жесткое противостояние, нередко выливавшееся в кровопролитные войны, отсюда и стремление Запада любыми путями покорить строптивого соперника.Соперничество резко ужесточилось с созданием советской империи, в основу государственной идеологии которой был положен коммунизм, не прижившийся на Западе. Коммунизм базировался на коллективизме, не воспринимаемом индивидуалистическим западным обществом, и нашел благодатную почву в русском обществе, которое предложило народам более привлекательную альтернативу мироустройства.С развалом Союза окраинные народы империи начали разбегаться по своим национальным углам. Вместо имперской идеологии коммунизма все окраины охватил местный убогий национализм, повсеместно приведший к деградации местечковой государственности и обнищанию народов. В России, как ни пытались навязать национализм, он не прижился, так как русский народ по своему духу имперский, национализм слишком мелок для него и ограничивает его стремление к размаху действий и простору.Русская цивилизация вошла в затяжной цикл сжатия, обществу не была предложена новая имперская идея, и российская государственность также начала деградировать и потеряла привлекательность для своих бывших окраин. С утверждением во власти команды Путина с явно имперскими взглядами и интересами Россия начала постепенно возрождаться и восстанавливать свою силу. Это сразу же не понравилось западным соперникам и они начали войну по дискредитации России и ограничении ее возможностей развития и расширения. Особенно это проявилось после сочинской олимпиады, госпереворота в Киеве и дела Скрипалей, когда даже поводы для обвинения России в гегемонизме и экстремизме уже перестали искать.После распада советской империи силы России оказались серьезно подорваны, она потеряла значительные территории, и возродить имперскую мощь и влияние можно только с возвратом этих территорий. Возвращать их силой оружия никто не собирается, хотя у России для этого имеется достаточная военная мощь, но такие действия чреваты серьезными осложнениями и международной изоляцией. Бывшие советские окраины сами должны захотеть вернуться в лоно русской цивилизации, а для этого она должна стать для них привлекательной в политическом, экономическом, военном и гуманитарном аспектах. Все это только подтверждает, что России придется реализовывать свой интеграционный проект по возвращению бывших советских республик.Такого проекта у России просто не может не быть, поскольку сейчас в мире сформировались четыре центра силы: США, Евросоюз, Китай и Россия. Все они реализует свои интеграционные проекты, конкурирующие между собой. При этом все проекты российских конкурентов охватывают территории бывших советских республик, являющихся сферой российских национальных интересов. В связи с этим промедление России в продвижении своих интеграционных проектов на ранее утерянные территории может привести к освоению их другими центрами силы и интеграции их в другие, не исключено что враждебные интеграционные объединения. В этом случае Россия может потерять возможность вернуть их в будущем, и, ослабленная, сама станет добычей других центров силы в виде сырьевого придатка.Для успешной реализации российского интеграционного проекта в первую очередь необходимо вернуть России статус экономически мощной державы и обеспечить промышленную, финансовую и торговую экспансию на сопредельные территории, без чего не может быть и речи об имперском могуществе.В этом направлении в России в последние годы усиленно работают, накапливаются финансовые ресурсы, развернуто масштабное инфраструктурное и промышленное строительство, и экономика страны начинает уходить от сырьевой зависимости. Россия медленно встает с колен и готовится к жесткому отстаиванию своих национальных интересов. Хотелось бы большего, но даже в российских верхах прозападное либеральное крыло сопротивляется интеграции постсоветских стран и стремится в своих корыстных интересах втянуть Россию в западную цивилизацию. Страны Запада делают все возможное для сдерживания российских интеграционных процессов, устраивая провокации и перевороты в постсоветских странах и навязывая там во власти своих марионеток.Следует отметить, что два постсоветских славянских государства, Украина и Белоруссия, в русском глобальном проекте занимают главенствующую роль, и без их возвращения не может быть и речи о возрождении русской цивилизации. Их потеря нанесла колоссальный урон России и фактически разрушила русскую цивилизацию.Наиболее далеко Запад продвинулся на Украине, с помощью компрадорской украинской элиты он вывел Украину из сферы влияния России, создал на ее территории антироссийский плацдарм, спровоцировал гражданскую войну на Донбассе и, введя масштабные санкции против России, пытается ослабить ее и изолировать.Российское руководство, проиграв Западу первый раунд борьбы за Украину, пытается сейчас с помощью Минских соглашений не допустить окончательного ухода Украины в западную цивилизацию. В связи с этим Россия не признает независимость Донбасса, он нужен в качестве троянского коня для разрушения неонацистского режима на Украине изнутри и в качестве локомотива для возврата украинского общества в родные пенаты.Донбасс на условиях соглашений в Украину никогда не войдет. С помощью Минских соглашений можно будет только признать его международную субъектность, и он должен стать второй альтернативной Украиной, которая будет добиваться ликвидации неонацистского киевского режима и объединения большинства регионов под донбасскими знаменами с дальнейшей реинтеграцией в русскую цивилизацию.С Белоруссией также не все просто, белорусская элита во главе с Лукашенко против интеграции, поскольку боится потерять свою власть. Для «вразумления» к ним был направлен Бабич, который доходчиво объяснил им, что от них ждут и чем может закончиться сопротивление интеграции. Им дали немного времени на раздумье, после которого, по всей видимости, начнутся не уговоры, а реальные интеграционные процессы.Помимо славянских республик, должна решаться проблема интеграции Закавказья, Средней Азии и Молдавии, но это уже следующий этап интеграции, прежде всего должны быть решены проблемы по возвращению Украины и Белоруссии. Россия не признала независимость Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья и Донбасса, ей в долгосрочной перспективе нужны не ошметки недоношенных государств, а все постсоветское пространство. Это трудный и длительный путь, полный испытаний и трагедий для жителей этих регионов, но его придется пройти.Россия приближается к очередному циклу расширения, и процесс реинтеграции постсоветского пространства и реализации глобального русского проекта требует стратегических долгосрочных действий по подготовке бывших советских республик к объединению в русскую цивилизацию. Не обойтись без кардинального подъема российской экономики и создания привлекательного образа России, а также целенаправленных действий на международной арене по обоснованию и продвижению российских национальных интересов на территории постсоветского пространства. Юрий Апухтин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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